Come eliminare il proprio account da TikTok

Il successo di TikTok ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, posizionandosi tra i social più utilizzati e le applicazioni più scaricate. Sembra essere solo un lontano ricordo quando era sufficiente scaricare l’applicazione per visualizzare i video pubblicati. Da tempo la situazione è cambiata, in quanto è necessario accedere e iscriversi a TikTok per visualizzare e pubblicare video, nonché per utilizzare tutte le funzionalità relative all’applicazione. Il che comporta inevitabilmente la necessità di conoscere tutte le procedure e le pratiche relative al proprio profilo e, nei casi in cui sia necessario, per eliminarlo dalla piattaforma. Ecco, quindi, come eliminare il proprio account TikTok in pochi semplici passaggi.

TikTok la piattaforma dei video super veloci

Dopo il grande successo di YouTube, con i video lunghi, la presenza digitale tramite TikTok si è trasforma ed è diventata più immediata. I video scorrono velocemente in un’interfaccia verticale, quasi senza che l’utente se ne accorga. Inoltre, grazie all’algoritmo di TikTok, la pagina “Per te” offre una selezione personalizzata di video che rispecchiano i gusti dell’utente. In questo modo, il pubblico si intrattiene all’interno dell’app TikTok anche per ore.

Per questo la possibilità di stancarsi dell’app è sempre dietro l’angolo e l’idea di eliminare l’account su TikTok potrebbe non essere così remota. O semplicemente, potrebbe sorgere la necessità di creare un nuovo account, perché quello attuale non rispecchia più adeguatamente la presenza online. Qualunque sia la ragione, è fondamentale conoscere tutte le impostazioni relative al proprio profilo TikTok, compreso il percorso per l’eliminazione definitiva del proprio account.

Eliminare l’account su TikTok

Per visualizzare o creare video su TikTok, come anticipato, è necessario un account. Crearlo è semplice e pratico: basta scaricare l’applicazione e inserire i dati utili per la creazione dell’account. La situazione cambia quando si decide di eliminare un account, un’opzione non sempre immediatamente visibile, in quanto spesso è nascosta tra numerose categorie e sezioni delle impostazioni di un’applicazione. Nel caso specifico di TikTok, è necessario procedere tramite le impostazioni presenti sul profilo. Per chi non è familiare con la piattaforma, è possibile raggiungere la sezione delle impostazioni seguendo pochi semplici passaggi, che vanno oltre ciò che è visibile a prima vista, come la home, i video, eccetera. Nello specifico, per eliminare un account TikTok, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire TikTok;

Accedere con il proprio account;

Selezionare “profilo” in basso a destra;

Cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a destra;

Procedere su “impostazione e privacy”;

Scegliere “account”;

Selezionare “disattiva” o “elimina account”.

A questo punto, è possibile procedere seguendo due diversi percorsi: il primo riguarda l’eliminazione dell’account, il secondo la disattivazione. Ma cosa rappresentano queste due scelte? Analizziamo nel dettaglio la diversità del percorso di entrambe le modalità presenti su TikTok.

Disattivare o eliminare un account su TikTok

A differenza di altre piattaforme, TikTok offre la possibilità di disattivare l’account. Il procedimento può essere utile a seconda delle esigenze, prima di procedere all’eliminazione definitiva dell’account su TikTok. Prima di tutto, è importante specificare che, procedendo con l’eliminazione definitiva, si perderanno tutti i dati presenti nel proprio profilo, i video caricati, i video in bozze e tutte le altre funzioni correlate alla piattaforma di TikTok. Al contrario, l’opzione disattiva account è un modo semplice e pratico per mettere il profilo in stand by. Per questo è importante analizzare i motivi della scelta e capire quale percorso, tra disattivare o eliminare il profilo, è quello più adatto.

Nel caso specifico della disattivazione dell’account su TikTok, si parla di un’eliminazione temporanea e non definitiva. Ciò significa che, disattivando il profilo, nessuno potrà risalire all’account disattivato ma i dati presenti sul profilo sono tutti salvi. Inoltre, questa opzione permette di riattivare il profilo, se necessario, senza perdere nessun dato. Per procedere, basterà selezionare “disattiva account” seguendo il percorso precedentemente indicato, leggere tutte le informazioni relative a questo procedimento e confermare la disattivazione. In questo modo, l’account TikTok sarà disattivato e sarà possibile riattivarlo in futuro per recuperare tutti i dati.

Eliminare definitivamente l’account su TikTok

Nel caso in cui la disattivazione del profilo su TikTok non risponda alle proprie esigenze, è necessario procedere con l’eliminazione definitiva. È importante ricordare che questo procedimento eliminerà la presenza su TikTok e tutti i dati correlati, e non sarà possibile recuperarli in alcun modo. L’unica possibile per recuperare l’account in caso di ripensamento è quella di annullare l’eliminazione e riattivare il profilo, ma solo entro 30 giorni dall’eliminazione definitiva. Riattivandolo in questo modo, si potrà recuperare l’account. Al termine di questi 30 giorni, non ci sarà alcun modo per recuperarlo.

Nel caso in cui la decisione è definita, si può procedere eliminando l’account su TikTok, selezionando “Elimina account definitivamente”. Nella pagina successiva, selezionare la motivazione per la quale si sta procedendo con l’eliminazione e terminare con “Continua”. A questo punto, con l’account eliminato, è possibile crearne uno nuovo nel caso in cui il vecchio non rappresentasse più ciò che si desiderava condividere sul social. In alternativa, si può procedere alla disinstallazione dell’applicazione, così da non avere più alcun collegamento con TikTok.