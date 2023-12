Come aprire TikTok in modalità silenziosa

TikTok è un’applicazione versatile e pratica per la visualizzazione e la condivisione di video, ma in alcune circostanze, l’attivazione automatica dell’audio all’apertura dell’applicazione può risultare scomoda e di notevole disturbo. Per evitare l’inconveniente dell’audio all’avvio dell’applicazione TikTok, è possibile ridurre manualmente il volume utilizzando i pulsanti presenti su qualsiasi dispositivo mobile. Tuttavia, questo può essere un processo laborioso e non sempre efficace. Per risolvere questi problemi, è possibile attivare una funzione molto utile che prevede l’apertura di TikTok in modalità silenziosa. In sostanza, questa funzione consente di aprire l’applicazione senza dover subito ascoltare l’audio dei video. Il processo può essere particolarmente utile se si apre TikTok in una situazione in cui è richiesto il silenzio o se semplicemente non si desidera ascoltare l’audio.

Come tenere sotto controllo il volume di TikTok

TikTok, con le sue numerose funzioni, attira milioni di utenti sulla piattaforma ogni giorno. La piattaforma offre un modo pratico e veloce sia per intrattenersi che per intrattenere. Basterà, scorrere verso l’altro per visualizzare i video o commentare, condividere o procedere con le altre opzioni a seconda di ciò che si desidera fare sulla piattaforma. Per capire al meglio la funzione che silenzia l’audio, è essenziale precisare che TikTok, a differenza di altre applicazioni, è famosa proprio per i contenuti che comprendono mini video con musica, parlato e altri suoni. Questo però può portare a uno dei principali problemi nell’utilizzo dell’app, ovvero l’attivazione automatica dell’audio non appena si accede alla piattaforma.

Non sempre è pratico, in quanto ci possono essere situazioni in cui, pur volendo aprire TikTok, si preferisce visualizzare solo le immagini senza ascoltare l’audio. In questo caso, TikTok corre in aiuto degli utenti e aggiunge una funzione molto pratica e utile: “Apri TikTok in modalità silenziosa”. La funzione, se non attiva, si presenta come una notifica in alto alla home, nello specifico TikTok consiglia di attivare la modalità in silenzioso. In questo modo è possibile gestire al meglio i propri movimenti sull’applicazione senza essere disturbati. Per attivare la modalità in silenzioso è possibile procedere direttamente sulla notifica cliccando “apri”, altrimenti sarà necessario seguire il procedimento attraverso il profilo e le impostazioni. Ecco come fare nel dettaglio.

Come attivare la modalità silenziosa quando si apre TikTok

La riproduzione vocale di un video su TikTok può essere gestita e regolata attraverso le funzioni disponibili sull’applicazione per dispositivi mobili. Grazie alle impostazioni presenti nella sezione “Profilo”, è possibile gestire tutto ciò che riguarda il proprio profilo TikTok, i video e i contenuti che si intendono visualizzare. Per attivare la modalità silenziosa quando si apre TikTok, è necessario seguire questi semplici passaggi:

Aprire l’applicazione di TikTok;

Accedere con il proprio profilo;

Passare dalla home al profilo in basso a destra;

Selezionare le tre linee orizzontali in alto a destra;

Selezionare “Impostazioni e privacy”;

Scorrere fino alla sezione “Contenuto e schermo”;

Selezionare “Riproduzione”;

Attivare l’opzione “Apri TikTok in modalità silenziosa”.

In questa sezione delle opzioni di TikTok, precisamente in “Riproduzione”, è presente la possibilità di attivare o disattivare l’interruttore, che di base è in modalità disattivata, sia per “Apri TikTok in modalità silenziosa” sia per “Regolazione automatica del volume”. Entrambe sono due opzioni che permettono di gestire la riproduzione di un video quando si apre l’applicazione di TikTok. Le opzioni nascono per permettere all’utente di ridurre al massimo le situazioni di disturbo quando si apre TikTok e si avvia la riproduzione automatica. In questo modo, il video partirà senza nessun tipo di audio. Nello specifico, le due opzioni fanno riferimento a due diverse modalità di limitazione: in una si silenzia totalmente la riproduzione, nell’altra si regola automaticamente il volume. Nel dettaglio, ecco le differenze:

“Apri TikTok in modalità silenziosa” : serve per silenziare i video quando si apre l’app di TikTok;

: serve per silenziare i video quando si apre l’app di TikTok; “Regolazione automatica del volume”: serve per gestire il volume del video che viene regolato automaticamente quando si apre l’app. Ad esempio, nel caso in cui ci siano riproduzioni vocali troppo alte. Attivare questa opzione non modifica o influenza in nessun modo il volume del telefono.

Come riattivare l’audio accedendo in modalità silenziosa

Naturalmente, potrebbe sorgere il dubbio su come utilizzare normalmente l’app se si avvia in modalità silenziosa, dato che in quel momento i video non avranno nessun tipo di audio. In realtà, la funzione, oltre a essere pratica e veloce da attivare, è anche molto rapida da riattivare l’audio dopo il primo accesso. Infatti, attivare l’opzione “Apri TikTok in modalità silenziosa”, permette di accedere con tutta la comodità di non essere disturbati, ma con la comodità di riattivare l’audio in pochi secondi.

Nello specifico, è presente un’icona in basso a destra che rappresenta un megafono con una “x”. Nella pratica, per procedere con l’attivazione dell’audio dopo essere entrati sull’applicazione in modalità silenziosa, è necessario seguire questi piccoli passaggi:

Aprire l’applicazione di TikTok;

Avviare i video sui “Per te” o su un’altra categoria;

Selezionare l’icona del megafono con la “x”;

Visualizzare i video normalmente.

In questo modo, i video di TikTok verranno riprodotti come di consuetudine con l’audio, senza nessun tipo di limitazione. In alternativa, è possibile procedere con i tasti presenti su ogni smartphone per aumentare o diminuire l’audio attraverso i tasti del volume. Anche se in questo modo non sempre si ha la velocità di abbassarlo direttamente per accedere senza sentire nulla, il processo manuale attraverso i tasti è più comodo per gestire il volume della riproduzione di ogni video.