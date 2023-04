App VPN per smartphone: QUESTA è la scelta giusta e costa solo 1,61 €/mese

Qual è la migliore app VPN da utilizzare su smartphone? Sia chi ha un dispositivo Android che chi usa un iPhone può avere la necessità di accedere ad Internet massimando la propria privacy oppure con l’obiettivo di aggirare un blocco geografico per l’accesso ad un determinato servizio web, come avvenuto di recente con Chat GPT in Italia.

L’app VPN che non può mancare da uno smartphone, in questo momento, è AtlasVPN. Si tratta di una delle migliori VPN sul mercato in termini di velocità, sicurezza e protezione della privacy. Rispetto alle dirette concorrenti, però, AtlasVPN ha una marcia in più. La VPN, infatti, costa appena 1,61 euro al mese, con uno sconto dell’83% rispetto al prezzo standard.

Per accedere all’offerta di AtlasVPN è necessario puntare sul piano biennale che include 3 mesi gratis, per un abbonamento di 27 mesi. Con quest’offerta, quindi, è possibile abbattere il costo della VPN. Per accedere all’offerta è possibile accedere al sito ufficiale di AtlasVPN disponibile al link qui di sotto.

AtlasVPN è la scelta giusta per avere un’app VPN su smartphone

AtlasVPN ha tutte le carte in regola per essere l’app VPN da installare sul proprio smartphone. Il prezzo, naturalmente, è un plus non di poco conto. Non si tratta, però, dell’unico elemento da considerare. Il servizio garantito da AtlasVPN è completo e al top del mercato. Con questa VPN, infatti, è possibile:

sfruttare una connessione illimitata e protetta dalla crittografia con la privacy che viene garantita da una politica no log

con la privacy che viene garantita da una un accesso ad Internet senza limiti di banda che consente di sfruttare al massimo la velocità della propria connessione

che consente di sfruttare al massimo la velocità della propria connessione un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare all’estero la propria posizione e aggirare facilmente i blocchi geografici fissati dai servizi web

per geolocalizzare all’estero la propria posizione e aggirare facilmente i blocchi geografici fissati dai servizi web la possibilità di utilizzo della VPN su tutti i principali sistemi operativi e con un numero illimitato di dispositivi

Attivare il Piano 2 Anni di AtlasVPN con un totale di 27 mesi di abbonamento al costo di 1,61 euro al mese è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.