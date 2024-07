ExpressVPN in offerta con lo sconto del 49% e 3 mesi gratis

ExpressVPN è tra uno dei servizi di virtual private network più sicuri e performanti attualmente disponibili in Italia. I vantaggi di una VPN sono molteplici e convergono tutti nell’obiettivo di garantire una navigazione online anonima, sicura e al riparo da qualsiasi intercettazione dei dati che vengono scambiati. Scegliere di attivare ExpressVPN significa utilizzare una VPN premium affidabile, che fa passare le comunicazioni da e verso Internet in un tunnel protetto a cui nessuno ha accesso se non l’utente, grazie ai sistemi di crittografia avanzata utilizzati. Quando diciamo che “nessuno” ha accesso ai dati vuol dire che la connessione è inaccessibile non solo ai cybercriminali, ma anche ad enti governativi, aziende di dati e perfino al proprio operatore telefonico che fornisce il servizio di connettività. ExpressVPN in più è anche veloce, grazie ad una rete di server dislocata in tutto il mondo che consente di mascherare il proprio indirizzo IP e mantenere il pieno anonimato relativamente al luogo da cui ci si collega.

Scegli ExpressVPN con lo sconto del 49% e la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni

Ottenere la velocità e la sicurezza di ExpressVPN a prezzo scontato è un’occasione da non lasciarsi scappare. In questo periodo è infatti possibile attivare ExpressVPN e ricevere 3 mesi gratis scegliendo il piano da 12 mesi al costo di 6,67 dollari al mese. In questo caso il cliente ottiene un sconto del 49% se rapportato al prezzo di listino che prevederebbe un canone mensile di 12,95 dollari.

Chi non vuole impegnarsi in abbonamenti della durata di un anno può comunque scegliere l’abbonamento mensile al costo di 12,95 dollari, ma è prevista anche una sottoscrizione semestrale che permette di avere NordVPN a 9,99 dollari al mese. Qualunque sia la configurazione scelta è incluso in ogni caso il rimborso garantito entro 30 giorni.

I nuovi clienti che non hanno mai usato una VPN possono quindi provare tutti i vantaggi di ExpressVPN senza impegno, avendo la possibilità di annullare l’abbonamento entro il primo mese nel caso, improbabile, in cui non dovessero essere convinti dal servizio offerto.