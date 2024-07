Come guardare i contenuti di Hulu dall'Italia, senza limitazioni geografiche

Hulu è una delle più note piattaforme di streaming negli USA (ed è disponibile anche in Giappone). Si tratta di un servizio di Disney che viene proposto in alternativa a Disney+. Non è possibile, quindi, accedere a Hulu dall’Italia in quanto il servizio non propone contenuti dedicati al nostro Paese.

Per guardare Hulu dall’Italia è possibile utilizzare una VPN, andando a selezionare un server situato negli USA per realizzare il collegamento. Si tratta di una procedura semplice e veloce, che può essere completata da tutti, anche da chi non ha mai usato una VPN.

La VPN da utilizzare in questo momento è NordVPN. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di NordVPN.

Come accedere a Hulu dall’Italia: la procedura

La procedura da seguire per accedere a Hulu dall’Italia con una VPN è davvero semplice. La prima cosa da fare è attivare NordVPN, attualmente un punto di riferimento del settore.

A questo punto, è sufficiente scaricare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo e poi avviare la connessione VPN andando a scegliere un server in un Paese in cui è attivo il servizio di streaming (USA oppure Giappone, in base alla versione a cui si desidera accedere).

In questo modo, con la VPN, sarà possibile spostare il proprio IP nel Paese selezionato e aggirare i blocchi geografici che impediscono la possibilità di accedere dall’Italia al catalogo di Hulu.

