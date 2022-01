Android 13 avrà una nuova UI per i dispositivi in riproduzione

Dopo aver parlato del nuovo sistema di scansione dei QR code su Android 13 e del sistema di trasferimento dei controlli audio simile a Handoff di Apple, il team di sviluppo di Android 13 sta lavorando anche su una nuova UI per quanto riguarda i dispositivi in riproduzione. In base alle informazioni pubblicate in rete a seguito di un leak proveniente da una persona informata dei fatti, sembra che il team di sviluppo di Google stia lavorando a una nuova interfaccia grafica relativa al pannello di gestione dei dispositivi audio in output.

Ecco la nuova UI di Android 13 per i dispositivi in riproduzione

Infatti, in base agli screenshot raffigurati la nuova interfaccia, possiamo notare alcuni cambiamenti piuttosto importanti. Innanzitutto scompare il vecchio slider per il controllo del volume che viene rimpiazzato da uno molto più vistoso e visibile; i dispositivi disconnessi non presentano più il testo “Disconnesso” ma sono semplicemente opacizzati e resi meno visibili; il dispositivo output attualmente utilizzato presenta una spunta che ne indica l'attivazione.

Inoltre, l'icona e il nome del device sono inseriti all'interno del nuovo slider del volume, il che ottimizza anche lo spazio a disposizione, mentre il font utilizzato sembra essere rimpicciolito rispetto quello attualmente disponibile su Android 11 e Android 12.

Infine, vi consigliamo di leggere il nostro focus sulle novità di Android 13 per restare sempre aggiornati sulle numerose feature che saranno disponibili sul nuovo OS di Google.