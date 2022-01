Android 13 renderà più semplice gestire i QR code: ecco come

A distanza di appena tre mesi dal rilascio ufficiale di Android 12 in versione stabile assieme alla nuova famiglia di smartphone Google Pixel 6, continua a prendere forma l'atteso sistema operativo Android 13 di cui oggi torniamo a parlare per via di un interessante leak circa la gestione dei QR code.

Come migliora la gestione dei QR code su Android 13

Oggigiorno i QR code sono presenti in lungo e largo in ogni dove, ci abbiamo a che fare quotidianamente per via del Green Pass, e molto spesso vengono anche offerti come un sistema rapido e igienico per scoprire il menu di un ristorante direttamente dal proprio smartphone. Alcune volte su Android non è così semplice gestire i QR code, ma Google ha intenzione di rendere il tutto molto più immediato e funzionale aggiungendo un comodo quick toggle all'interno dell'apposito pannello.

Infatti, come si può notare dalle immagini soprastanti, una persona informata dei fatti ha condiviso alcuni screenshot che rivelano la possibilità di aggiungere il toggle rapido “show QR scanner” anche a livello della lock screen. Si tratta senza ombra di dubbio di un sistema molto più rapido e conveniente per scansionare un codice QR: dal nostro punto di vista, il tap sul toggle aprirebbe un'apposita applicazione per inquadrare il QR code ed eventualmente avviare un'applicazione o aprire un nuovo tab sul proprio browser predefinito.

Infine, vi consigliamo di leggere il nostro focus su tutte le novità in arrivo su Android 13.