Android 13 testa un sistema simile a Handoff di Apple

Dopo aver scoperto il sistema rapido per scansionare i QR code su Android 13, in queste ore un inedito leak svela un sistema che prevede il trasferimento del playback audio su Android 13. Dalle informazioni pubblicate in queste ore in rete a seguito di una indiscrezione proveniente da una persona informata dei fatti, scopriamo che il team di sviluppo di Google starebbe lavorando a un sistema del tutto simile a Handoff di Apple.

Android 13 consentirà il trasferimento dell'audio in playback

Gli utenti muniti di un dispositivo iOS e iPadOS, infatti, possono trasferire rapidamente l'audio in riproduzione verso un HomePod Mini semplicemente avvicinando il device “sorgente” verso lo speaker di Apple. Google, dal canto suo, starebbe lavorando alla funzionalità “Media TTT (Tap to Transfer)” al fine di trasferire i controlli della riproduzione audio verso un altro dispositivo.

Ad oggi mancano alcune informazioni basilari circa il funzionamento del sistema di trasferimento: non è chiaro se, come per Handoff, sfrutterà la connessione Bluetooth, l'NFC, il chip UWB (Ultra-Wideband) oppure un mix degli ultimi due. Inoltre, non è chiaro se la feature si basa su un nuovo componente hardware o se magari sarà in grado di funzionare anche sui dispositivi già in commercio.

Vi ricordiamo, infine, che potete scoprire tutte le novità in arrivo su Android 13 all'interno del nostro focus sempre aggiornato.