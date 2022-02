Android 13 ha il nome del dolce più amato dagli italiani

Dopo aver scoperto il funzionamento di questi nuovi toggle rapidi scovati all’interno della DP 1 di Android 13, la nuova UI relativa al widget del player audio e anche la nuova gestione dei moduli Bluetooth e UWB (Ultra-wideband), il colosso di Mountain View ha anche silenziosamente confermato il nome “ufficiale” di Android 13: Tiramisù, il dolce preferito dagli italiani a quanto pare.

Android 13 si chiama Tiramisù, anche se Google non lo ha pubblicizzato

Il rumor che Android 13 potesse chiamarsi Tiramisù era iniziato a circolare la scorsa estate, ma solo in questi giorni il pannello Informazioni sul telefono presenta il nome Tiramisù a livello della voce “Versione di Android”, com’è possibile notare nell’immagine sottostante.

È dall’arrivo di Android 9 Pie che Google non utilizza più pubblicamente i nomi dei dolci per le nuove versioni del sistema operativo e anche se Android 10 ha completamente saltato questa etichettatura, le versioni più recenti del software facevano effettivamente riferimento a nomi di dolci come Red Velvet Cake e Snow Cone.

Tutte le novità di Android 13 Developer Preview 1

Per i più curiosi su Android 13 abbiamo realizzato un lungo e approfondito focus che svela quali sono le feature più importanti finora scoperte nella Developer Preview 1 di Android 13.