Realme: Android 13 arriverà su questi smartphone

Mentre Realme è ancora impegnata a rilasciare l'aggiornamento ad Android 12 per gli smartphone che supportano il nuovo sistema operativo mobile di Google, si fa sempre più pressante la necessità di scoprire quali saranno gli smartphone che a inizio autunno saranno aggiornati ad Android 13.

Come ben sappiamo il colosso cinese ha svelato una nuova policy degli aggiornamenti software che ricalca quella di Google: 3 versioni Android e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza per i nuovi smartphone, evidentemente a partire dalla serie Realme GT 2 presentata per l'Europa durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona.

La lista completa degli smartphone Realme che riceveranno Android 13

Scopriamo quindi la lista provvisoria di tutti gli smartphone Realme che con tutta probabilità riceveranno il nuovo OS di Google, la cui roadmap ufficiale lo dà in rilascio in versione stabile entro la fine del Q3 e l'inizio del Q4 di quest'anno assieme alla serie Google Pixel 7.

La lista completa

Realme serie numerica Realme 9 5G Realme 9 SE 5G Realme 9 Pro+ Realme 9 Pro Realme 9i Realme 8 Pro Realme 8 4G Realme 8 5G Realme 8i Realme 8s 5G

Realme GT series Realme GT Neo 3 Realme GT 2 Pro Realme GT 2 Realme GT Realme GT Neo Realme GT Neo Flash Edition Realme GT Neo2 Realme GT Neo 2T Realme GT Master Edition Realme GT Master Explorer Edition

Realme Narzo Narzo 30 Pro Narzo 30 5G Narzo 30 4G Narzo 30A

Realme X Realme X7 Max Realme X7 Pro Extreme Edition

Altri device: Realme V13 Realme V11 Realme Q3 Realme Q3i Realme Q3 Pro



Se vi state chiedendo come mai Realme Pad non rientra all'interno della lista qui sopra, ricordiamo che la compagnia ha confermato qualche mese fa che il tablet riceverà l'aggiornamento ad Android 12 e niente più. Purtroppo il device non rientra all'interno della nuova policy del colosso cinese: si spera che in futuro non si commetteranno nuovamente questo genere di errori.