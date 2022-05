Google Pixel 6a: chip Tensor, prezzo aggressivo e design familiare

Sul palco del Google I/O, com’era prevedibile e previsto un po’ da tutti, il colosso di Mountain View ha finalmente presentato il tanto atteso smartphone di fascia media Google Pixel 6a. Leak e indiscrezioni varie avevano rivelato in largo anticipo alcune delle caratteristiche peculiari del nuovo device, compreso il design che ricorda in tutto e per tutto il fratello Google Pixel 6.

Se il design è praticamente quasi immutato, ci sono evidentemente delle piccole variazioni che hanno permesso a Google di tenere basso il prezzo di vendita del nuovo smartphone.

Google Pixel 6a: caratteristiche e design

Innanzitutto il display: il pannello OLED a risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel ha una frequenza di aggiornamento che si ferma solo a 60 Hz, al contrario invece del modello Pixel 6 che si spinge a 90 Hz e del modello Pixel 6 Pro che arriva fino a 120 Hz. Se la frequenza di aggiornamento è standard, Google Pixel 6a rappresenta il primo smartphone di fascia media dell’azienda a disporre di un sensore di impronte integrato; si spera che il modulo sia migliore di quello integrato nella serie Google Pixel 6, spesso al centro di critiche e problematiche varie.

La somiglianza con i device di fascia alta prosegue anche sotto il telaio: Google Pixel 6a monta lo stesso processore Google Tensor che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in questi mesi. Per quanto riguarda la fotocamera principale, il nuovo device vede una importante frenata evidentemente frutto di una scelta commerciale sia in termini di prezzo di vendita che di accavallamento con i modelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Il sensore Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP viene rimpiazzato da un sensore grandangolare Sony IMX363 da 12.2 MP e un sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12.2 MP, mentre frontalmente è presente una fotocamera punch hole Sony IMX355 da 8 MP.

Prezzo e disponibilità

Atteso al lancio a partire da 449 dollari da questa estate solo negli USA e in Giappone, lo smartphone riceverà 3 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza che lo accompagneranno fino al 2027. In attesa di capire se e quando il nuovo medio gamma sarà disponibile anche nel nostro Paese, vi ricordiamo che l’ottimo Google Pixel 6 è disponibile in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.