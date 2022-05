Google Pixel 7: nuovo chip Tensor, nuova fotocamera e molto altro

A distanza di pochi minuti dalla presentazione di Google Pixel 6a, il colosso di Mountain View ha tenuto un breve discorso in cui ha mostrato per la prima volta il design ufficiale di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

I nuovi smartphone di punta di Google, protagonisti giusto qualche ora fa di un nuovo leak, hanno un design che è fondamentalmente identico a quello che le indiscrezioni di questi mesi avevano già svelato in lungo e in largo.

Google Pixel 7: il design migliora a partire dalla fotocamera posteriore

L’aspetto più importante dei nuovi smartphone di fascia alta è il design della fotocamera posteriore: l’ormai iconica barra posteriore svelata per la prima volta con l’introduzione della serie Google Pixel 6 viene rimaneggiata e migliorata per garantire al device un look & feel più armonioso. Realizzata in alluminio, con la serie Pixel 7 sarà un prolungamento stesso del frame di metallo laterale per apparire così un tutt’uno con lo smartphone piuttosto che un elemento esterno poggiato sulla cover posteriore.

Quando arriveranno sul mercato nei prossimi mesi, la nuova gamma di smartphone di fascia alta non solo saranno muniti di Android 13 sin dalla prima accensione, ma in essi troverà posto anche la nuova generazione di chip Tensor. Il processore proprietario dell’azienda lanciato per la prima volta con la serie Pixel 6, evidentemente garantirà prestazioni migliori di quelle offerte già adesso; purtroppo la compagnia non ha svelato ulteriori novità.

Com’era prevedibile non ci sono informazioni certe sulla data di lancio dei nuovi device, né sul prezzo di lancio; Google si è trincerata dietro un generico “autunno 2022″ evidentemente facendo riferimento all’inizio del Q4 quando lancerà anche Android 13. Secondo molti, compreso il sottoscritto, la compagnia posizionerà i nuovi device allo stesso prezzo della serie passata per rappresentare nuovamente i migliori smartphone Android di fascia alta per rapporto qualità/prezzo.

In attesa dell’arrivo della serie Google Pixel 7, vi ricordiamo che l’ottimo Google Pixel 6 è oggi più conveniente che mai grazie a questa offerta di Amazon.

