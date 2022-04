Android 13 Beta 1: il Face Unlock è in arrivo su Google Pixel 6 Pro?

A distanza di poche ore dal rilascio della Beta 1 di Android 13 iniziano ad arrivare informazioni piuttosto definitive, per non dire ormai certe, che tra pochissimo tempo Google renderà operativo lo sblocco facciale su Google Pixel 6 Pro.

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che il colosso di Mountain View aveva intenzione di presentare la feature al lancio del telefono per poi inspiegabilmente ritornare sui propri passi a pochi giorni dalla presentazione, ma la prima beta di Android 13 svela che è ormai tutto pronto e che la funzionalità sarà disponibile forse già dal mese di giugno con l’arrivo del nuovo Feature Drop.

Lo sblocco facciale sta finalmente arrivando su Google Pixel 6 Pro?

Com’è possibile notare nell’immagine soprastante scoperta dallo youtuber M Brandon Lee di This Is Tech Today, ci sono chiari riferimenti al pannello “Set up Face Unlock” all’interno delle impostazioni generali del telefono proprio come la funzionalità fosse già pronta per essere utilizzata.

Face unlock setting in the Android 13 Beta 1 on the Pixel 6 Pro 👀 pic.twitter.com/aZr6L2x9nh — M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) April 26, 2022

Inoltre, a rendere il tutto ancora più interessante, Lee ha dichiarato che un membro del suo canale Discord munito della Beta 1 di Android 13 ha trovato lo stesso riferimento anche sul vecchio Google Pixel 5. La community spera che il team di Google decida di rendere disponibile la funzionalità anche per le ultime serie di smartphone Pixel, ma non ci sono ancora dettagli in merito.

Le maggiori novità della beta 1 di Android 13

Giorno dopo giorno continuano ad arrivare informazioni circa le nuove feature scovate all’interno della prima beta di Android 13. Qui di seguito vi segnaliamo le più importanti:

Modifica rapida di testo e foto salvati nella clipboard di sistema tramite un semplice tap;

Maggiore personalizzazione del Material You con l’introduzione di ben 16 varianti cromatiche per tasti e UI;

Grafica più accattivante per il widget audio di sistema;

Controllo di tutti i dispositivi della smart home direttamente dalla lock screen, senza necessità di sbloccare il device;

Permessi per la privacy ancora migliori e più modulari.

Se siete curiosi di scoprire le ultime novità sulla Beta 1 di Android 13 potete leggere il nostro focus sempre aggiornato.

Oggi più che mai ha senso acquistare Google Pixel 6 Pro in offerta su Amazon.