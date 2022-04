Pixel 6 Pro, Google voleva lo sblocco facciale ma poi ha cambiato idea

Dopo l’incredibile leak che ha svelato le prime foto dal vivo di Google Pixel Watch, il primo smartwatch del colosso di Mountain View, in queste ore torniamo nuovamente a parlare dello sblocco facciale su Google Pixel 6 Pro.

Infatti, in base a un inedito rapporto pubblicato in queste ore dai colleghi di 9to5Google, scopriamo che i piani originali di Google prevedevano che proprio questa versione arrivasse sul mercato con un doppio sistema di sblocco: quello standard tramite il sensore di sblocco con l’impronta digitale e appunto quello con lo sblocco facciale.

Google Pixel 6 Pro riceverà il supporto allo sblocco facciale?

Sembra che il colosso di Mountain View intendesse rendere questa feature esclusiva del modello Google Pixel 6 Pro per via del sensore frontale da 11.1 MP con FOV di 94°, estromettendola invece dalla variante Google Pixel 6 in quanto munito di un sensore da 8 MP con FOV di 84°. La scelta di disabilitare questa funzionalità a pochissimi giorni dal lancio ufficiale è ben documentata anche dai materiali promozionali ufficiali, come quello relativo a una pubblicità in Germania e in Inghilterra, dove si faceva chiaramente riferimento a “Face and Fingerprint Unlock” all’interno dell’hub della Sicurezza di Android 12.

È un capitolo chiuso o ci sono speranze?

Una delle fonti di 9to5Google ha confermato che l’azienda starebbe ancora lavorando per introdurre il supporto a questa feature su Google Pixel 6 Pro: la feature dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi con un apposito aggiornamento, forse già a partire dal Feature Drop di giugno. Offrire lo sblocco facciale per il modello top di gamma potrebbe rappresentare la mossa giusta per spingere le vendite del device, ma con tutta probabilità non farà felici i numerosi utenti che invece hanno scelto di acquistare il modello “vanilla” – come il sottoscritto.