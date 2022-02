Android 12L arriverà con un altro nome sui Google Pixel?

Android 12L arriverà come Android 12.1 per i Google Pixel? Nel corso degli ultimi giorni si è molto parlato di Android come sistema operativo: non solo Google ha rilasciato la Beta 3 di Android 12L, ma anche anche pubblicato la Developer Preview 1 di Android 13 con un fiume di novità che ancora oggi stiamo scoprendo a seguito del lavoro di chi l'ha installata. In queste ore, inoltre, è stata pubblicata una interessante indiscrezione riguardo Android 12L nel momento in cui verrà rilasciata come versione definitiva.

Android 12L non è altro che Android 12.1 per i Google Pixel?

Sembra, infatti, che per i Google Pixel compatibili – Android 12L è supportato da Google Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 e Pixel 6 Pro – il nuovo sistema operativo realizzato per tablet, foldable e Chromebook sarà rilasciato con il nome di Android 12.1 e quindi come un “semplice” feature drop.

Remember: for phones, 12L is basically Android 12.1 (new API level, some Pixel-specific improvements)https://t.co/8Q2Xqj9PNq — Alex Dobie (@alexdobie) February 9, 2022

Per la prima volta dal rilascio di Android 8.0 Oreo, il colosso di Mountain View tornerà nuovamente a utilizzare la numerazione intermedia per indicare il rilascio di una release incrementale di Android 12. Secondo i piani di lancio di Google la Beta 3 di Android 12L sarebbe l'ultima a disposizione degli sviluppatori e degli utenti per testare le novità del sistema operativo: la timeline ufficiale, infatti, indica che la nuova versione di Android dovrebbe arrivare entro la fine del Q3 2021, ovvero entro il prossimo mese di marzo.