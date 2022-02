Android 12L Beta 3 è disponibile: la versione finale arriverà a breve

A distanza di poco meno di un mese dal rilascio di Android 12L Beta 2, in queste ore arriva la tanto attesa Beta 3 di Android 12L che di fatto anticipa il rilascio definitivo dell'aggiornamento previsto per il Q1 di quest'anno, quindi entro la fine del mese di marzo. Nelle ultime ore si era tornati a parlare con un certo interesse di Android 12L per via della conferma che l'aggiornamento sarà disponibile anche sulla serie Samsung Galaxy Tab S8, anche se non si sa bene quando.

Android 12L Beta 3 è disponibile al download

Per la prima volta in assoluto la serie Google Pixel 6 entra a far parte dei device supportati dalla beta di Android 12L, dopo che presumibilmente è stata testata internamente dal team di sviluppo di Google per le precedenti due versioni. Ecco quali sono le novità presenti all'interno della Beta 3 di Android 12L:

Correzione di crash occasionali a seguito dell'attivazione della modalità split screen

Correzione di un problema legato all'animazione di spegnimento del display

Il meteo è adesso mostrato correttamente con il widget At a Glance

Aggiornamento della sezione relativa allo Screensaver

È stato aggiornato il sistema di split screen

Riduzione della curvatura della UI per le applicazioni in modalità split screen

Riposizionamento del testo “Nessuna notifica” nel menu a tendina delle notifiche

🥳 Android 12L Beta 3 is out today!



Beta 3 for large-screen devices and phones includes:

🌟 Support for Pixel 6 and 6 Pro

🌟 Updated testing environment

🌟 Bug fixes and optimizations



Check out the release notes → https://t.co/J6A7dgGE4b pic.twitter.com/QXT9PPMl4m — Android Developers (@AndroidDev) February 9, 2022

L'aggiornamento è attualmente in fase di rollout per tutti i dispositivi già presenti nel canale OTA di Android 12L, ma volendo è possibile scaricare le factory image o le immagini OTA direttamente dal portale Android Beta Program.