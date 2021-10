Android 12: quando arriva su Samsung, Xiaomi, OPPO e OnePlus?

Inizialmente avevamo previsto un rilascio a metà settembre, ma Google ha avuto bisogno di più tempo con Android 12, proprio per via suoi drastici cambiamenti. La versione beta della Release Candidate è arrivata l'8 settembre 2021, con una nota a margine di BigG in merito al rilascio della stabile finale.

Android 12: il punto sugli altri produttori

Il 4 ottobre, un post sul blog degli sviluppatori Android diceva di “tenere d'occhio Android 12 in arrivo su un dispositivo vicino a te a partire da Pixel nelle prossime settimane e dispositivi Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo e Xiaomi entro quest'anno.“

Sapevamo che i possessori di telefoni Pixel avrebbero ottenuto per primi Android 12, ma ci aspettavamo che Google lanciasse il sistema operativo insieme al rilascio del codice sorgente all'inizio di ottobre. Ora sembra che bisogna aspettare ancora un po'.

Gli altri produttori impiegheranno più tempo per rilasciare le loro UI basata sulla major release di BigG; l'unica domanda è quanto tempo ci vorrà: ecco cosa sappiamo finora.

Samsung

La One UI 4.0 beta è arrivata di recente sulla serie Galaxy S21, aggiungendo strumenti come widget aggiornati della schermata iniziale, limiti di ricarica per lo stato della batteria, il centro privacy eSim, impostazioni di sicurezza aggiornate e altri strumenti.

La beta dovrebbe arrivare in seguito alle ammiraglie più vecchie come il Galaxy S20 e il Note 20, oltre ai nuovi pieghevoli Z, probabilmente a ottobre. A dicembre invece, approderà sulla serie S21 e sarà seguito dalla maggior parte degli altri telefoni Galaxy S e Galaxy A nei primi mesi del 2022.

OnePlus e OPPO

OxygenOS 12 è in arrivo: a differenza della skin dell'anno scorso, l'ultimo sistema operativo OnePlus sarà basato su ColorOS 12, il sistema operativo unificato creato dalla casa madre OPPO. Non sorprende che entrambi i set di telefoni abbiano un programma di rilascio simile.

Oltre al rilascio del codice sorgente di Android 12, OnePlus ha annunciato la prima beta di OxygenOS 12 il 4 ottobre. Ciò significa che chiunque abbia un OP 9 o 9 Pro può scaricare la beta già da oggi.

OPPO ha anche annunciato la beta globale di ColorOS 12 nello stesso giorno, e arriverà in prima battuta sui device della gamma Find X3 Pro in alcuni territori asiatici. L'azienda ha in programma un evento di lancio globale per l'11 ottobre, all'interno del quale dovremmo saperne di più.

Gli altri marchi

In linea con gli altri migliori marchi, Xiaomi ha già iniziato la sua versione beta MIUI 12.5 Android 12 sul Mi 11, anche se solo in Cina. Non sappiamo quando la beta arriverà su altri telefoni del marchio o su quelli Redmi e POCO. Tuttavia, in base agli aggiornamenti di Android 11 dell'anno scorso, ipotizziamo che le nuove ammiraglie otterranno la versione finale a dicembre 2021 o gennaio 2022. I midrange e budget phone invece, solo nei mesi successivi.

Non abbiamo informazioni certe su altri produttori come Nokia e Motorola. Entrambi questi brand hanno faticato a rilasciare aggiornamenti rapidi ad Android 11 per molti dei loro telefoni. Non c'è motivo di pensare che l'adozione di Android 12 sia più veloce da implementare.