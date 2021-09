Android 12.1 sarà "foldable-friendly"

Attraverso un nuovo leak appena emerso sappiamo che Android 12.1 godrà di funzionalità innovative pensate per gli smartphone pieghevoli.

Android 12.1 e smartphone foldable: un connubio perfetto

Di fatto, Google sembra voler sposare sempre più l'arrivo dei nuovi foldable sul mercato. La futura iterazione del firmware di BigG farà pieno uso di schermi più grandi e pieghevoli.

Il lancio ufficiale stabile di Android 12 potrebbe essere alle porte, ma i dettagli sulla prossima versione del software sono già trapelati online. Un nuovo rapporto approfondito di XDA-Developers ha esaminato le features di Android 12.1, una versione che si ritiene possa colmare il divario tra la nuova release e quella del 2022.

Da notare che la build dovrebbe apportare una serie di miglioramenti specifici per i pieghevoli e i telefoni con display di grandi dimensioni.

Con l'avvento dei nuovi foldable, gli schermi dei telefoni stanno diventando più grandi. L'OEM di Mountain View sembra che voglia utilizzare al meglio tutto questo spazio a disposizione.

Android 12.1 dovrebbe presentare un nuovo layout dell'interfaccia utente a doppio riquadro che consentirà la visualizzazione affiancata di impostazioni e notifiche rapide. Inoltre, il menù delle impostazioni rapide conterrà tre colonne quando la densità dei pixel lo consentirà.

Questa modifica del layout più spaziosa si estenderà anche ai menù di sistema. La pagina delle impostazioni, ad esempio, visualizzerà quelle di primo livello a sinistra e quelle secondarie sul versante destro, rendendo così la UI ancora più navigabile.

Per i dispositivi pieghevoli che non dispongono di un display esterno funzionale (Z Flip3, ad esempio), la schermata di blocco di Android 12.1 visualizzerà l'ora a sinistra e le notifiche a destra.

Arriva la barra delle app come in Windows 11 e MacOS

Forse il cambiamento più evidente, tuttavia, è l'aggiunta di una barra delle applicazioni. In modo simile ai sistemi operativi desktop come Windows 11 e MacOS, Android 12.1 visualizzerà un elenco di icone di app più utilizzate nella parte inferiore di un pannello.

Gli utenti potranno toccarle per aprirle in modalità full screen o in dual screen mode, passando rapidamente da un software all'altro. Volendo, la barra la si potrebbe anche nascondere. A proposito di schermi divisi, la UI fra i due pannelli presenterà una barra grigia più prominente.

Attenzione: non disponete di un pieghevole? Non preoccupatevi. Sono in arrivo anche diversi cambiamenti per i classici telefoni. Ad esempio, i telefoni “non Pixel” saranno in grado di utilizzare il nuovo sistema di temi a colori per sfondi “monet” di Google.

Quando verrà lanciato Android 12.1?

Non è chiaro quando la compagnia statunitense lancerà Android 12.1. Al momento sembra essere ancora in fase di sviluppo e probabilmente verrà lanciata insieme al primo foldable del marchio (Pixel Fold).

Restate connessi per saperne di più.