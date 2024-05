Come vedere chi non ti segue su Instagram

Instagram è uno dei social network più popolari per la condivisione di foto, la pubblicazione di storie e reel e come ogni piattaforma, tutto ruota attorno ai follower. Il problema principale, sia per chi ha un gran numero di seguaci che per chi ne ha un numero più limitato, è scoprire chi contraccambia il segui. In particolare, su Instagram, questa conoscenza permette di scegliere di seguire solo le persone che ricambiano il follow. Ecco allora come scoprire su Instagram chi non ti segue, senza dover installare un’app di terze parti che potrebbe rappresentare un rischio per la privacy.

Instagram: come gestire i follower

Instagram offre un modo rapido per visualizzare i propri follower, ma non è così semplice scoprire chi non cambia il segui. Andando per ordine, per visualizzare i follower, basta accedere a Instagram, andare sul proprio profilo personale e selezionare la sezione “follower” in alto sulla schermata. Una volta selezionata questa sezione, è possibile navigare tra la lista dei follower, i seguaci e anche gli abbonati. Tutto ciò, permette di capire in breve tempo chi sono i propri follower.

Tuttavia, capire chi non ricambia il follow o chi lo annulla dopo un periodo di tempo può essere più complesso. Spesso, tra le opzioni per farlo, si trova la possibilità di utilizzare un’applicazione di terze parti. Sebbene possa sembrare il metodo più veloce, rappresenta un rischio per la sicurezza poiché richiede la condivisione delle credenziali di accesso. Purtroppo, se gli hacker prendono di mira l’app di terze parti, le varie informazioni potrebbero essere compromesse. Pertanto, anche se procedere direttamente su Instagram, per visualizzare gli account che non seguono il profilo, potrebbe risultare complesso è la scelta migliore.

Come verificare chi non ti segue su Instagram

Instagram non ha una sezione specifica per capire in modo rapido non ti segue, ma fortunatamente, è possibile recuperare informazioni importanti del proprio profilo Instagram, tra cui l’elenco dettagliano di tutto ciò che riguarda i follower.

Questo permette, dopo aver scaricato queste informazioni, di confrontare gli elenchi utilizzando uno strumento di terze parti o, nel caso di pochi follower, visionare in autonomia le differenze della lista. Un processo che può sembrare complesso, ma in realtà è molto semplice. Ecco come scaricare informazioni personali su Instagram:

Aprire Instagram;

Accedere sul proprio profilo;

Selezionare le tre linee orizzontali in alto a destra;

Scegliere “Centro Gestione Account” sotto il tuo account;

Selezionare “Le tue informazioni e autorizzazioni”;

Procedere su “Scarica le tue informazioni”;

Toccare il pulsante “Scarica o trasferisci informazioni”;

Scegliere “Alcune delle tue informazioni”, è possibile selezionare “Tutte le informazioni disponibili”, ma l’elaborazione potrebbe richiedere più tempo;

Scorrere verso il basso fino a “Contatti”;

Selezionare la casella “Follower” e “Persone/Pagine seguite”;

Premere “Avanti”;

Scegliere “Scarica sul dispositivo”;

Procedere su “Avanti”;

Impostare l’opzione “Intervallo di date”, tra: settimana scorsa, ultimo mese, 3 mesi, 6 mesi, ultimo anno, ultimi tre anni, dall’inizio, personalizzato;

Terminare su “Crea file”.

Dopo aver terminato il processo, Instagram comunicherà la presa in carico della richiesta e invierà una notifica quando il download sarà pronto. A seconda delle richieste, soprattutto nel caso di singoli sezioni, il tempo d’attesa è davvero minimo. Infatti, dopo qualche minuto, all’email rilasciata durante la registrazioni di Instagram, verrà inviata un’email con il download delle informazioni. Scaricare le informazioni del proprio profilo è un’operazione che deve essere fatta per questioni personali, in quanto viene notificato e tracciato le richieste di attività nel centro di gestione del profilo Instagram. Per questo, è sconsigliato farlo con i profili di altre persone.

Come gestire i file scaricati di Instagram

Una volta avviata la richiesta su Instagram, si riceverà una prima email per confermare l’inizio dell’elaborazione. Successivamente, quando il download sarà pronto, si riceverà una seconda email contenente il collegamento per scaricare le informazioni richieste. È importante notare che tale collegamento rimarrà attivo solo per 4 giorni dal ricevimento dell’email. Dopo tali giorni non sarà più possibile aprire il file e risulterà necessario ripetere la procedura.

In termini pratici, ecco le istruzioni dettagliate per scaricare le informazioni necessarie per identificare gli account che non seguono il proprio profilo su Instagram:

Aprire l’email di Instagram da un computer;

Fare clic sul collegamento “Scarica le tue informazioni”;

Accedere con i propri dati;

Procedere su “Scarica”;

Accedere alla cartella “Connessioni > followers_and_following”;

Aprire i file “followers_1.html” e “Following.html” nel browser;

A questo punto, accedere a “Compare two lists” ;

; Copiare il contenuto di “Following.html” nell’Elenco A e il contenuto di “followers_1.html” nell’Elenco B;

Selezionare la casella di controllo “Rimuovi date Instagram”;

Procedere su “Compare lists”.

Nella sezione “Only in list A”, si troverà un elenco di account Instagram con gli utenti seguiti, ma che non ricambiano il segui. Al contrario, la sezione “Only in list B ” mostrerà un elenco di account dei seguaci che non si seguono. Un metodo particolarmente utile se si necessita di analizzare liste di amici lunghe e complesse. In alternativa, è possibile confrontare autonomamente le liste per individuare le differenze tra le due.

Sicuramente, il procedimento non è il più efficiente se si desidera tenere traccia di questi dati su base giornaliera. In altri casi, si potrebbe considerare l’opzione di utilizzare un’applicazione di terze parti. Anche se, è fondamentale tenere presente che condividere i propri dati di accesso comporta un rischio significativo. Infatti, il pericolo di violazione del proprio account Instagram, utilizzando app di terze parti per monitorare i follower, è più elevato di quanto si possa immaginare.