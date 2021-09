Samsung ha appena avviato il programma One UI 4.0 Beta basato su Android 12 per i terminali top di gamma della line-up Galaxy S21.

Samsung One UI Beta 4: scaricatela solo se siete “consapevoli”

L'OEM sudcoreano ha finalmente dato il “via” al programma One UI 4.0 Beta basato su Android 12 per la serie di flagship del 2021. La piattaforma è stata mostrata per la prima volta alla fine di luglio. In precedenza, si diceva che fosse disponibile ad agosto ma, purtroppo, ciò non è avvenuto. Ad ogni modo, la compagnia è ancora un mese avanti rispetto allo scorso anno.

Secondo l'annuncio ufficiale, la One UI 4.0 basata su Android 12 offrirà funzionalità di personalizzazione e privacy nuove e migliorate. Il Dr. TM Roh, presidente e capo del settore delle comunicazioni mobili di Samsung Electronics, afferma che il nuovo software del marchio aiuterà gli utenti a sviluppare al meglio la propria esperienza mobile ottimizzata. Come le precedenti iterazioni di One UI, si dice che anche l'ultima versione sia stata sviluppata con il feedback degli utenti.

Il programma One UI 4.0 Beta per i dispositivi Galaxy S21 sarà disponibile nelle seguenti regioni:

Cina;

India;

Germania;

Polonia;

Corea del Sud;

UK;Tuttavia, vale la pena notare che la data di rilascio può variare da paese a paese. Inoltre, per potersi iscrivere al programma, gli utenti dovranno utilizzare l'app Samsung Members.

Ancora più importante, non tutte le features saranno disponibili nelle build beta. Inoltre, queste versioni del software potrebbero essere difettose e ricche di bug e problemi. Pertanto, scaricare questo firmware non è consigliabile a tutti.

Per quanto riguarda il rilascio stabile, Samsung afferma che avverrà entro la fine dell'anno. Poiché questa volta il colosso tecnologico sudcoreano è in anticipo di un mese, il debutto della One UI 4 definitiva potrebbe essere già a novembre anziché a dicembre.

