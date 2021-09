OnePlus: la ColorOS 12 è dietro l'angolo, ma non per tutti

OnePlus ha descritto nuovamente il piano di aggiornamento della ColorOS 12 per i suoi dispositivi di punta e di fascia media in Cina. Ricordiamo che la skin di OPPO è arrivata sui device del brand di Pete Lau a seguito della fusione delle due società avvenuta pochi mesi or sono.

OnePlus: ecco quando arriva la UI ColorOS e per quali utenti

Intanto, la scorsa settimana, OPPO ha presentato la ColorOS 12 basata su Android 12 in Cina. La società ha anche divulgato l'elenco dei telefoni proprietari e di OnePlus che verranno aggiornati all'ultima versione del suo sistema operativo mobile. Pochi giorni dopo, l'OEM cinese ha ribadito ai suoi utenti, ancora una volta, quale sarà il programma di aggiornamento alla ColorOS 12 per i suoi terminali di punta.

Liu Fengshuo, il COO di OnePlus che è anche il capo del dipartimento di ricerca e sviluppo dell'azienda, ha condiviso ulteriori dettagli sul rollout della ColorOS 12 per i telefoni OP.

Secondo l'alto funzionario, il marchio seguirà la timeline condivisa alla fine dell'annuncio della ColorOS 12. Secondo la roadmap iniziale, gli ultimi flagship OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro riceveranno la beta pubblica a ottobre, mentre i restanti dispositivi idonei avranno accesso soltanto nella prima metà del prossimo anno.

Il dirigente spiega che OP 9R riceverà l'update in Beta nel gennaio 2022 stesso. Afferma anche che gli utenti riceveranno una notifica alla fine di ogni mese in merito al programma di aggiornamento per il mese successivo.

Per chi non lo sapesse, OPPO ha l'abitudine di condividere il piano di aggiornamento ColorOS ogni mese. Quindi, non sorprende sapere che continuerà a farlo anche tramite OnePlus per la prossima iterazione del suo sistema operativo.

Infine, chiarisce che sebbene le serie di telefoni OP 7/7T e Op 8/8T riceveranno l'aggiornamento in seconda battuta, nettamente più in ritardo rispetto all'ammiraglia entry-level di inizio anno. Il motivo del ritardo è che questi smartphone devono ancora essere aggiornati alla ColorOS.

Inoltre, il Community Manager di OnePlus, Jian Lan Shuai, ha rivelato che i clienti che hanno installato l'update ColorOS Early Access su OP 8, 8 Pro e 8T non riceveranno un aggiornamento OTA per ColorOS 12. Per ricevere il nuovo update, dovranno tornare alla HydrogenOS.

Ad ogni modo: tutto ciò interessa le persone in Cina. Ricordiamo che da noi l'azienda ha scelto di mantenere viva la OxygenOS.