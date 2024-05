Come creare adesivi personalizzati su Instagram

I social, come Instagram, rappresentano un’importante vetrina online per divulgare i propri contenuti, sia che si tratti di creare un diario personale o di raggiungere un certo numero di follower per trasformare il proprio profilo in un vero e proprio punto di comunicazione. Indubbiamente, tra gli utenti, la ricerca di personalizzazione è l’obiettivo principale, soprattutto per rendere il profilo sempre più interessante e coinvolgente. In questa direzione, gli aggiornamenti che avvengono periodicamente su Instagram sembrano soddisfare le richieste e le necessità degli utenti, soprattutto per creare contenuti sempre più particolari. Infatti, tra le diverse novità di Instagram, ora è possibile creare adesivi personalizzati su Instagram con la funzione “Ritagli”. Ecco tutto ciò che riguarda la funzione “Ritagli” su Instagram, incluso come funziona e come utilizzarla.

Novità su Instagram: arriva la funzione ritaglia

Accedendo al proprio profilo personale su Instagram, è possibile condividere sia post che storie o Reels. Proprio nella sezione dedicata al caricamento delle storie, è possibile sperimentare la funzione “Ritagli” di Instagram. Questa funzione, interessante per condividere una storia con un adesivo diverso, permette in pochi passaggi di ottenere il proprio adesivo personalizzato.

Nello specifico, la funzione “Ritagli” su Instagram offre l’opportunità di creare un adesivo da una foto o da qualsiasi altro contenuto, ritagliandolo automaticamente, che sia una foto o video salvata nella galleria del telefono. La parte forse più interessante è quella di poter generare degli adesivi anche in movimento. Questo significa che è possibile generare adesivi personalizzati con la funzione “Ritagli” anche per i video. Dopodiché, è possibile utilizzarli sia nelle storie che nei Reels di Instagram per renderli più coinvolgenti e unici.

Come creare un adesivo personalizzato su Instagram

Attualmente ci sono diverse applicazioni che permettono di creare adesivi personalizzati. Tuttavia, la praticità e la velocità di farlo su Instagram, senza dover accedere ad altre applicazioni per poi pubblicare o ricaricare questi adesivi personalizzati all’interno delle storie o dei Reels di Instagram, rende questa opzione molto interessante.

Infatti, tra le varie funzionalità offerte dalle storie di Instagram, la possibilità di creare adesivi personalizzati con la funzione di ritagli direttamente all’interno dell’applicazione è particolarmente vantaggiosa. Questo permette di condividere contenuti specifici in tempo reale, rendendo l’interazione più immediata e coinvolgente. Prima di vedere effettivamente i passaggi necessari per creare un adesivo personalizzato su Instagram, è necessario assicurarsi che l’app abbia accesso alle foto della galleria. In caso contrario, è necessario procedere attraverso le impostazioni del proprio telefono e dell’app di Instagram per dare il consenso. Inoltre, nel caso in cui non sia visibile la funzione di ritagli, è necessario controllare gli aggiornamenti dell’app in quanto è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti di Instagram. Dopo aver fatto queste verifiche, ecco come realizzare adesivi personalizzati con la funzione Ritagli di Instagram:

Aprire l’app Instagram ;

; Accedere con il proprio profilo;

Scorrere verso destra per accedere alle storie;

Creare la storia, scattando in tempo reale il contenuto per la storia o caricando un contenuto dalla galleria;

Selezionare in alto l’icona con le emoticon vicino al testo.

Scegliere “Ritagli”, nella parte superiore tra le novità o nella lista delle diverse funzioni;

Procedere selezionando un’immagine da ritagliare;

Attendere il ritaglio automatico o procedere su “Seleziona manualmente”;

Selezionare “Usa adesivo” al termine del ritaglio;

Salvare l’adesivo selezionandolo;

Caricare la storia una volta terminato.

È importante sottolineare che, nonostante la funzione di ritagli di Instagram sia interessante, essa risulta particolarmente utile in specifiche situazioni per la creazione di contenuti personalizzati. Le immagini utilizzate per creare adesivi o video dovrebbero essere preferibilmente di alta qualità. Infatti, foto sfocate, sgranate o con una luce non ottimale possono generare adesivi spesso inutilizzabili. Per questo motivo, è importante scegliere attentamente le foto e i video per ottenere adesivi personalizzati di qualità. Sicuramente, questa è una nuova funzione interessante, particolarmente utile anche solo per creare adesivi divertenti da condividere con i propri follower.

Come creare un adesivo dal post Instagram di qualcun altro

Inoltre, in alcuni casi, quando l’utente non disabilita la funzione che permette di ricavare ritagli dai post condivisi, è possibile creare adesivi anche dalle foto pubblicate su un account Instagram, purché sia pubblico.

Infatti, è possibile verificare se un post ha attivato la funzione che permette di ritagliare questi adesivi. Nello specifico, per farlo, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere a Instagram;

Individuare la foto di interesse;

Attraverso l’icona a tre punti in alto a destra nel post, selezionare, se presente, l’opzione “Crea un adesivo ritagliato”;

Procedere su “Salva adesivo”;

Una volta creato l’adesivo, è possibile trovarlo nella sezione “I tuoi adesivi”, visibile durante la creazione di una storia.

In questo caso, è importante ricordare che questa funzione, nei post di altri utenti, non è sempre visibile in quanto spesso gli account disattivano queste impostazioni. Pertanto, in questi casi, è necessario procedere ritagliando solo le immagini presenti nella propria galleria e non da un post di altre persone.

Come eliminare i vecchi adesivi

Creare un adesivo personalizzato con la funzione di ritagli è semplice ed è altrettanto veloce eliminare gli adesivi vecchi che sono stati creati in precedenza.

Ecco i passaggi specifici per eliminare un adesivo creato con la funzione di ritagli di Instagram:

Aprire l’app Instagram;

Accedere al proprio profilo;

Creare una nuova storia;

Toccare l’icona degli adesivi in alto;

Tenere premuto l’adesivo nella sezione “I tuoi adesivi”;

Scegliere “Elimina” per confermare l’azione.

A questo punto, oltre a poter gestire tutti gli adesivi creati nella sezione “I tuoi adesivi”, è possibile anche eliminarli ogni volta che si desidera gestire e organizzare questa sezione. Questo permette di giocare con le proprie immagini e pubblicare storie su Instagram che sono interessanti e innovative.