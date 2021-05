Domani inizierà la conferenza degli sviluppatori di BigG; stiamo parlando del Google I / O, dove, tra le altre cose, il gigante della ricerca parlerà della nuova iterazione del software del robottino verde, ovvero Android 12. Pochi giorni prima dell'annuncio, il famoso blogger John Prosser ha pubblicato un video ufficiale dedicato al nuovo software. Non di meno, ha anche condiviso le immagini dei futuri Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Android 12: come sarà?

La nuova versione del robot verde offrirà un'interfaccia utente ridisegnata in modo abbastanza significativo al fine di offrire il supporto integrato per i temi. L'utente sarà in grado di rendere il dispositivo ancora più “personale” e “personalizzato”.

Ci sarà una nuova tastiera, una inedita area relativa alle notifiche, nuove icone di app e un'app di sistema ridisegnata che si adatterà trasformando l'aspetto grafico della UI a seconda del tema scelto. Tra le altre cose, gli sviluppatori hanno aggiornato le animazioni in tutta l'interfaccia utente, rendendola più fluida e visivamente più gradevole.

Il video non fornisce ancora un quadro completo di come sarà il sistema operativo Android 12, ma sembra che Google si stia preparando ad una grande rivoluzione al fine di renderlo più armonioso nel look finale. La società afferma inoltre che il firmware porterà una “grande nuova esperienza” che offrirà agli utenti “una maggiore protezione della privacy e della sicurezza“.

Google potrebbe anche iniziare a spingere l'ecosistema Android in modo più aggressivo con questo update. Una diapositiva dice “tutti i tuoi dispositivi funzionano meglio insieme“, il che parla a favore di una più stretta integrazione con i device per la casa intelligente e i gadget indossabili.

L'anno scorso, la conferenza degli sviluppatori di Google I / O è stata annullata a causa della pandemia di coronavirus. Tuttavia, questo non accadrà quest'anno. L'evento annuale di Google si svolgerà online dal 18 al 20 maggio e sarà completamente gratuito per chiunque voglia vedere gli eventi in rete.

Lo show di tre giorni sembra disporre di un programma fitto di appuntamenti e si preannuncia molto interessante.

