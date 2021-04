Sebbene Android 12 sia già disponibile nella sua terza iterazione (Developer Preview 3), ci sono ancora molte opzioni e funzionalità nascoste sotto il cofano su cui potremmo mettere le mani ufficialmente solo quando la prima beta verrà lanciata il prossimo mese. Fra le big news ci sono i cosiddetti widget dinamici.

Android 12: i widget cambieranno in base allo sfondo

Li abbiamo visti per la prima volta nella prima build di Android 12 e i programmatori sono riusciti ad attivarli nelle precedenti anteprime del sistema. Ma ora sembra che questi widget stiano diventando disponibili per alcune persone che utilizzano la Developer Preview 3 senza alcun hack, come osservato dai colleghi oltreoceano di 9to5Google. Praticamente, questi elementi dell’interfaccia cambieranno automaticamente il colore in base allo sfondo.

I widget di conversazione mostreranno gli ultimi messaggi di un contatto di vostra scelta. In background, la funzione estrae i dati dalle notifiche, quindi funziona con quasi tutte le app di messaggistica di terze parti. Dove si trovano nella Developer Preview ? Semplice: sono disponibili nella voce “Interfaccia utente di sistema” nel selettore di widget.

Dopo aver selezionato la conversazione che desiderate appuntare sulla schermata iniziale, le cose si fanno interessanti. Mentre spostate il ​​widget, questo cambia i suoi colori in base allo sfondo. Secondo i prototipi trapelati prima della prima anteprima per sviluppatori, Google potrebbe voler introdurre questo meccanismo dinamico di tematizzazione in molti altri siti, tra cui l’ombra delle notifiche, le icone delle app, i colori accentati nelle applicazioni e l’app della fotocamera.

Per ulteriori informazioni sul lancio di Android 12, controllate la nostra pubblicazione giornaliera. Vi consigliamo di non installare l’anteprima per sviluppatori sul vostro dispositivo se questo lo utilizzate come device principale.

