In queste ore sono emersi i primi render 3D dei nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro, nonché del primo Pixel Watch di casa Google. Stando a quanto si ipotizza, l'azienda potrebbe optare per un cambio radicale nel design dei suoi smartphone e il suo primo smartwatch potrebbe essere minimal al punto giusto.

Google Pixel 6 e 6 Pro: belli da far paura

Il Google Pixel 5 che ha debuttato a settembre dello scorso anno non presentava specifiche di punta come il suo modello predecessore. Invece, il gigante dei motori di ricerca lo ha introdotto sul mercato come un dispositivo conveniente dotandolo di specifiche di fascia media premium.

Quest'anno, la serie Pixel 6 potrebbe diventare ufficiale a settembre o ottobre. Ben prima del lancio, il leakster Jon Prosser ha condiviso i rendering di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Anche l'affidabile informatore Max Weinbach afferma che i nuovi rendering sono accurati nel design. Tuttavia, ha aggiunto che i colori potrebbero non essere quelli corretti.

Fin dall'inizio, Pixel 6 e Pixel 6 Pro sembrano molto diversi rispetto al Pixel 5 del 2020. Si dice che i nuovi rendering si basino su foto dal vivo pubblicate di sfuggita dei nuovi prodotti.

Il lato anteriore di Google Pixel 6 presenta uno schermo OLED con selfiecam allineata centralmente e con uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Tutte e quattro le cornici che circondano lo schermo appaiono piuttosto sottili, il che indica che offrirà un rapporto schermo-corpo elevato. Il Pixel 6 Pro presenterà lo stesso design frontale. Tuttavia, sembra essere più grande rispetto al Pixel 6.

Invece del modulo fotocamera di forma quadrata, il Pixel 6 godrà di un nuovo dosso orizzontale della fotocamera, che include una configurazione a doppia fotocamera e un flash LED. Le parti posteriori presenteranno colorazioni differenti. D'altra parte, Pixel 6 Pro vanterà lo stesso design posteriore, ma sarà dotato di un sistema a tripla lente.

La fuga di notizie non ha rilasciato informazioni sulle specifiche di Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Rapporti recenti hanno affermato che i prossimi smartphone di casa Google potrebbero essere alimentati da un chip personalizzato proprietario.

Si dice che il gigante della ricerca stia anche lavorando su uno smartwatch chiamato Google Pixel Watch. Il dispositivo indossabile dovrebbe debuttare con la nuova serie di device entro la fine dell'anno.

