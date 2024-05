WhatsApp: sceglierai tu a chi mostrare gli aggiornamenti di stato

Continuano le novità targate WhatsApp, come le foto anti screenshot disponibili anche sulla versione per iOS e l’azzeramento automatico dei messaggi non letti dopo ogni accesso. Ma le buone notizie non finiscono qui.

Sembra infatti che WhatsApp stia iniziando ad implementare una funzionalità di controllo del pubblico per gli aggiornamenti di stato che, al momento, è disponibile solo per alcuni beta tester.

Maggiore privacy per gli stati di WhatsApp

Come da tradizione, diamo uno sguardo all’immagine pubblicata dal team di WABetaInfo che, per l’occasione, si è concentrato su WhatsApp Beta per iOS in versione 24.10.10.75:

Da quanto è possibile osservare, alcuni beta tester possono ora accedere ad un nuovo selettore del pubblico appena prima della condivisione di immagini e video tramite gli aggiornamenti di stato. Nello specifico, WhatsApp chiederà agli utenti di scegliere i contatti a cui mostrare i loro contenuti, in maniera tale che questi risultino visibili solo per alcuni di essi o per tutti. Chiaramente, le preferenze potranno essere modificate di volta in volta.

Appare ovvio che questa nuova funzione di WhatsApp punti a migliorare l’ambito della privacy, garantendo che gli utenti possano decidere facilmente a chi destinare i loro aggiornamenti di stato. Sarà dunque possibile creare una cerchia alla stregua degli “Amici stretti”, che già abbiamo avuto modo di apprezzare su altre piattaforme. Nelle prossime settimane, questo aggiornamento di WhatsApp dovrebbe raggiungere una fascia d’utenza maggiore, comprendendo anche la versione per Android.