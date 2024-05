Applicazioni Android da 940 euro su Google Play

Tra le novità annunciate all’evento I/O 2024 riservato agli sviluppatori, una è passata quasi inosservata: è quella che incrementa fortemente il prezzo massimo delle applicazioni Android vendute attraverso Google Play. Come si legge sulle pagine del supporto ufficiale, ora, per l’Italia, il range va da 5 centesimi a 940 euro (999 dollari negli Stati Uniti).

Il nuovo prezzo massimo delle applicazioni Android

In precedenza, il limite imposto per il nostro paese era 350 euro. Lo possiamo confermare con l’aiuto della Wayback Machine. Il rialzo precedente risale al 2015, ormai quasi un decennio fa. Vale la pena specificare che il riferimento è alla spesa effettuata direttamente sulla piattaforma, non mediante acquisti in-app dopo il download o da siti o servizi esterni che mettono in vendita gli APK.

Alcune app destinate agli ambiti professionale e aziendale possono costare anche migliaia di euro. È probabilmente per andare incontro a questa categoria di sviluppatori che il gruppo di Mountain View ha deciso di innalzare il tetto massimo. Dopotutto, si tratta pur sempre di software, e la differenza tra dispositivi mobile e computer, oggigiorno, è da ricercare esclusivamente nel fattore di forma, non più certo nella potenza di calcolo o nelle finalità di utilizzo.

L’app Android più costosa è…

Qual è l’applicazione più costosa oggi in vendita per Android? Prendendo in considerazione esclusivamente quelle distribuite attraverso Google Play, il gioco Fisherpunk costa proprio 350 euro.

Sviluppato da T09 App Studio, non è un granché. L’obiettivo non è comunque quello di intrattenere, come afferma la schermata iniziale: Gioca questo titolo e dimostra di essere il più ricco . Che ci crediate o no, secondo il contatore della piattaforma ha superato i 1.000 download.

Ricordiamo che Google trattiene una commissione del 15% (dal sito ufficiale) sui ricavi effettuati dalle vendite per il primo milione di dollari nel corso dell’anno, dopodiché la quota sale al 30%. Per gli abbonamenti con rinnovo automatico la soglia è del 15%, per tutte le altre transazioni arriva al massimo al 15%.