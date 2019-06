Quest’anno il Prime Day raddoppia: Amazon ha annunciato la data della sua tradizionale giornata di sconti, ma l’edizione 2019 si porta appresso una prima grossa novità: il Prime Day durerà due giorni interi, 48 ore di offerte a getto continuo per poter approfittare delle migliori opportunità in arrivo.

Prime Day 2019: quando?

L’Amazon Prime Day 2019 ha inizio il 15 luglio, partendo dalle 0.00 di lunedì 15 luglio per durare fino alla mezzanotte del 16 luglio. Due giorni di opportunità, senza interruzioni, secondo le tradizionali modalità portate avanti già in questi anni. Già in passato in realtà il Prime Day durava più di 24 ore, poiché iniziava la sera precedente e si prolungava pertanto per 30 ore circa.

Quest’anno invece la durata è più lunga e meglio definita, consentendo a tutti gli utenti di poter approfittare delle opportunità in arrivo in un lasso di tempo maggiore (opportunità che sarà particolarmente apprezzata da parte di chi, per motivi di lavoro, non ha la possibilità di seguire le offerte durante tutta la giornata).

Gli iscritti a Prime potranno beneficiare di oltre un milione di offerte a livello globale durante questa nuova edizione di Prime Day, con sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi.

Prime Day 2019: dove?

Tutte le offerte dell’Amazon Prime Day 2019 saranno disponibili su questa pagina. Tuttavia non è facile districarsi tra gli sconti poiché saranno realmente molti, a flusso continuo e non sempre facilmente identificabili sul sito Amazon. Per questo motivo il consiglio è quello di seguire le nostre pagine per poter identificare con maggior facilità le offerte di proprio interesse.

Per non dimenticare l’appuntamento, è possibile anche impostare un simpatico promemoria sfruttando Alexa:

[code]Alexa, ricordami che il Prime Day sarà il 15 luglio[/code]

Alexa a questo punto chiederà anche l’ora a cui si intende ricevere il promemoria e, dicendo “[code]A mezzanotte[/code]”, la notifica scatterà puntuale a pochi minuti dall’inizio del Prime Day.

Prime Day 2019: chi?

I benefici dell’Amazon Prime Day sono riservati agli utenti Amazon Prime. La due giorni di sconti è quindi una festa riservata agli utenti Amazon, con la possibilità sempre aperta di iscriversi a Prime anche all’ultimo minuto.

Cos’è Amazon Prime

Amazon Prime è un servizio in abbonamento che consente agli utenti di poter godere dei benefici che offre questo tipo di fidelizzazione. Una volta abbonato il proprio account, infatti, è possibile ad esempio ricevere la merce acquistata su Amazon in tempi brevissimi e spesso a costo zero, potendo così trasformare del tutto la propria esperienza sul marketplace. A tutto ciò si aggiungono musica e film in streaming, spazio di cloud storage per le proprie foto e altro ancora, il tutto al costo di appena 36 euro annui (cifra che si rivela presto un affare per quanti già utilizzano Amazon in modo consolidato per i propri acquisti online).

Come iscriversi gratuitamente

Chi ancora non è iscritto ad Amazon Prime, ma vuole approfittare comunque delle opportunità del Prime Day, è possibile l’iscrizione gratuita per un mese al servizio. Al termine della prima mensilità è possibile proseguire con l’abbonamento, oppure è sufficiente una disdetta per terminare il proprio periodo di prova.

Per iscriversi ad Amazon Prime ed approfittare del mese gratuito durante il Prime Day è possibile abilitare il proprio account, fin da oggi, qui.

Prime Day 2019: come?

Non è semplice districarsi tra le offerte del Prime Day poiché saranno molte, disseminate sul sito Amazon, spesso con tempo o tiratura limitata. Telefonino.net offrirà una disamina continua delle migliori offerte in arrivo, segnalando tramite i nostri canali tutte le migliori opportunità selezionate da un lungo elenco di sconti.

Il consiglio è quello di seguire le nostre guide fin dai prossimi giorni, così da poter arrivare pronti al Prime Day con bene chiaro in mente quali siano le offerte realmente auspicate, quali siano i bisogni da soddisfare e quali siano le modalità con cui trovare l’offerta che fa al caso proprio. Il problema è infatti nella molte di informazioni che il Prime Day partorirà: occorre restare aggiornati senza rimanere imbrigliati nel rumore di fondo che troppe opportunità, tutte assieme, rischiano di formare.

Con ogni probabilità vi sarà ampio spazio per i dispositivi Amazon Echo con Alexa, ma come sempre saranno accessibili anche grandi sconti per smartphone, accessori, elettrodomestici e l’intero corpus dell’informatica di consumo. I confronti che metteremo a disposizione consentiranno di capire quali siano gli sconti realmente da cogliere al volo, così da poter capire come muoversi durante le 48 ore di shopping programmate.

Il Prime Day non si improvvisa, insomma, e Telefonino.net intende accompagnare la propria utenza verso un approccio quanto più consapevole ed efficiente possibile a questa opportunità.

Offerte WOW e lanci esclusivi

Tra le novità del 2019 vi sono le cosiddette “Offerte WOW“, così spiegate da Amazon:

Questi deal includeranno prezzi sbalorditivi sui marchi di punta. Data la natura di queste offerte, molte avranno quantità limitate e potrebbero esaurirsi rapidamente.

Si tratta di offerte destinate ad impreziosire l’esperienza del Prime Day poiché alzeranno la qualità media dei prodotti disponibili in offerta, portando i grandi brand a contatto con l’utenza in cerca dello sconto più interessante. E tutto ciò sarà disponibile anche con alcuni annunci ed offerte esclusivi:

Grandi marchi in tutto il mondo hanno scoperto che Prime Day è un’occasione perfetta per offrire anticipazioni o prodotti mai visti prima, e hanno deciso di lanciarli in modo unico. A partire da oggi, le Novità Prime Day sono disponibili su migliaia di prodotti in tutto il mondo con ulteriori novità in arrivo.

Prime Day 2019: perché?

Perché gli sconti sono reali. Perché gli sconti sono molti. Perché gli sconti sono previsti, con tanto di data e orario, ed equivalgono ad un “fuori tutto” di cui poter approfittare. Amazon Prime Day è una opportunità che in molti sfruttano ormai da vari anni per i propri acquisti estivi, mettendo temporaneamente da parte i propri desideri per sperare nella giusta offerta nel giorno stabilito.

Il Prime Day è inoltre una valida occasione per toccare con mano il servizio Prime, siglando una prova gratuita di un mese che cade perfettamente sui giorni degli sconti: un test che vale il doppio, quindi, dopo il quale poter scegliere in libertà come continuare il proprio rapporto con Amazon.

Inoltre il Prime Day è qualcosa di unico, poiché mette assieme una miriade di offerte disponibili a portata di click: non serve spostarsi, né andare a cercare i propri prodotti presso più riferimenti. Amazon ha costruito la forza del proprio brand e del proprio servizio anche grazie a queste iniziative e l’edizione 2019 si preannuncia come la più ampia e ricca di sempre:

Vogliamo rendere Prime Day il momento migliore in assoluto per essere clienti Prime, per questo proporremo sconti eccezionali ed eventi di intrattenimento di rilevanza mondiale con il coinvolgimento di artisti internazionali. Il nostro desiderio è festeggirei clienti Prime e ringraziarli per per la fiducia ed il gradimento dei tanti servizi che Amazon offre loro all’interno del programma Prime. Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia

