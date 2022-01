AirPods Pro 2: come saranno e quando arriveranno

I nuovi Apple AirPods Pro arriveranno quest'anno: facciamo il punto su cosa aspettarci e su come potrebbero essere. L'azienda infatti, dovrebbe annunciare le nuove cuffie TWS premium nel 2022; dovrebbero presentare il supporto per la riproduzione Lossless e un nuovo design in-ear.

AirPods Pro 2: facciamo il punto

Gli AirPods Pro sono stati rilasciati per la prima volta nel 2019 e da allora non hanno visto alcun aggiornamento. L'introduzione degli AirPods 3 ha introdotto la tecnologia MagSafe per custodia di ricarica (anche per la versione pro), ma non è stato ancora annunciato un vero dispositivo di seconda generazione.

Diverse voci provenienti dalla catena di approvvigionamento affermano che Apple rilascerà “AirPods Pro 2” alla fine del 2022, in linea con il normale ciclo di rilascio del prodotto. Si dice che questi auricolari presenteranno un nuovo design, funzionalità incentrate sulla salute e un processore più potente.

Una prima indiscrezione ha mostrato il presunto alloggiamento SoC per “AirPods Pro 2” in due dimensioni. Ciò ha portato alla speculazione sul fatto che Apple avrebbe rilasciato i nuovi auricolari in più varianti, ma sembra essere stato solo un'ipotesi poco accreditata.

I concorrenti di Apple sono passati a auricolari senza stelo con design più minimal. Le voci suggeriscono che Apple potrebbe ridurre al minimo lo stelo o rimuoverlo del tutto in un prodotto aggiornato. Il design generale rimarrà facilmente identificabile con l'esterno in plastica bianca e le punte in gomma intercambiabili.

Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, anche il processore delle cuffie vedrà probabilmente un aggiornamento significativo. L'H2 consentirà funzionalità intelligenti migliorate come la commutazione automatica e i controlli Siri sul dispositivo. Inoltre, la durata della batteria dovrebbe migliorare notevolmente grazie ad un sistema di gestione della batteria più efficiente.

La riproduzione audio lossless dovrebbe essere presente. Non è chiaro esattamente come Apple riuscirà a raggiungere questo obiettivo, ma sarà necessario un nuovo standard wireless che coinvolga WiFi o altre piattaforme wireless. Alcuni ipotizzano che questo nuovo sistema si chiamerà AirPlay 3, ma ad oggi è solo un rumor.

La custodia di ricarica potrebbe anche vedere piccoli upgrade, tra cui una funzione di tracciamento simile a quella di AirTag, uno speaker esterno e velocità di ricarica più elevate. Un chip U1 e un altoparlante esterno migliorerebbero significativamente le capacità di Find My per AirPods, soprattutto perché il case attuale non ha un modo per emettere suoni.

Gli “AirPods Pro 2” dovrebbero essere lanciati nell'autunno del 2022 allo stesso costo del modello attuale. Se cercate il “vecchio” modello (quello presente ad oggi in listino), sappiate che si trova su Amazon al prezzo di 219,00€ ma hanno la cover Magsafe.