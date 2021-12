Apple Music: l'intero catalogo ora gode dell'audio Lossless

La compagnia di Tim Cook sembra che stia raggiungendo l'obiettivo di rendere disponibile l'intero catalogo di Apple Music in formato audio Lossless entro la fine dell'anno.

Apple Music in lossless: obiettivo raggiunto

Quando l'OEM di Cupertino ha annunciato il supporto per Lossless e Dolby Atmos alcuni mesi fa, la società ha affermato che il catalogo sarebbe partito con 20 milioni di brani aventi il supporto per Lossless e avrebbe aggiornato tutte le sue 90 milioni di canzoni in alta qualità entro la fine dell'anno. A partire da ieri 28 dicembre, Apple sembra aver raggiunto l'obiettivo.



Non possiamo confermare che ciascuno dei 90 milioni di brani di Apple Music sia effettivamente in Lossless, ma dopo aver cercato un sacco di artisti, non siamo riusciti a trovare un singolo, un EP, un album, una raccolta o una raccolta di greatest hits che non fosse disponibile in audio “standard”.

Quando Apple ha annunciato il supporto per questa qualità superiore, ha generato molte polemiche, poiché gli utenti non potevano usufruire dello standard Lossless indossando i famosi AirPods di Apple. Non solo, ma anche AirPods Max non possono trasmettere in streaming in Lossless, anche con una connessione cablata.

L'azienda osserva che gli utenti devono installare iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 o tvOS 14.6 o versioni successive per sfruttare i brani in Lossless, anche se se intendono ascoltarli con le cuffie, devono utilizzare una connessione cablata. Con HomePodOS 15.1, ad esempio, gli utenti possono eseguire lo streaming di brani in Lossless utilizzando quello originale o il modello mini.

La compagnia non ha dichiarato quante canzoni attualmente presentano etichette Hi-Res Lossless e Dolby Atmos, sebbene lo streaming in Hi-Res Lossless richieda un DAC esterno e Dolby Atmos abbia bisogno di un master adeguato da parte degli artisti.

Ora manca solo una cosa che chiediamo tutti ad alta voce: il tanto atteso Universal Control.