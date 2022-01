iPhone e iPad potranno caricare le vostre AirPods

iPhone e iPad di Apple potrebbero presto caricare gli accessori esterni attraverso i loro schermi: questo è quanto rivelato da un recente brevetto emerso online.

iPhone e iPad con una reverse charging particolare

Un nuovo patent di Apple è emerso sul portale dell'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti suggerendo che i futuri iPhone e iPad potrebbero presto ottenere una funzionalità che consentirà loro di caricare gadget di terze parti attraverso il vetro dello schermo.

I disegni del patent suggeriscono che la ricarica wireless potrà essere funzionale su una sezione dello schermo mantenendo l'altro lato utilizzabile. Tuttavia, non è noto se l'area di ricarica dello schermo avrà un'uscita di visualizzazione durante l'utilizzo della funzionalità.

I dettagli del brevetto “Ricarica wireless tramite display” suggeriscono la possibilità che questa funzione possa supportare solo la ricarica per gli accessori e quindi potrebbe caricare accessori abilitati per la ricarica wireless come AirPods, Apple Watch e Apple Pencil.

La funzione sarà sicuramente utile in situazioni impreviste quando si esaurisce inaspettatamente la batteria degli AirPods mentre si è fuori casa o in situazioni in cui non si ha un charger a portata di mano.

Nelle notizie correlate, si dice che il prossimo iPhone 14 venga fornito senza uno slot per schede SIM e pare che supporterà quindi solo le schede eSIM per la connettività dati/cellulare. Si dice anche che ci sarà il supporto per due schede virtuali, garantendo così il dual SIM. Probabilmente il nuovo melafonino non presenterà più il notch e la porta per la ricarica Lightning.

Attualmente, sembra tutta una speculazione e non ci sono prove concrete a sostegno di nessuna di queste affermazioni. Tuttavia, Apple ha una comprovata esperienza nel prendere alcune decisioni coraggiose, quindi c'è la possibilità che queste informazioni possano rivelarsi vere. Speriamo bene.