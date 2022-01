AirPods Pro 2: ecco quando arriveranno (RUMOR)

All'inizio di questa settimana abbiamo appreso che le nuove AirPods Pro di nuova generazione dovrebbe essere lanciate intorno al terzo trimestre del 2022. Ora è emerso un nuovo rapporto che menziona nuovamente questa ipotesi.

AirPods Pro 2: debutto a fine anno e audio Lossless al seguito?

Secondo un report di Digitimes (tramite MacRumors), i fornitori Apple si stanno preparando per le spedizioni dei nuovi AirPods di fascia alta aumentando la loro capacità di output. Questa nuova informazione arriva pochi giorni dopo che il credibile analista Apple Ming-Chi Kuo ha rivelato la sequenza temporale di lancio delle AirPods Pro 2, che secondo lui arriveranno sui mercati intorno a ottobre e dicembre 2022.

Kuop si aspetta anche che le nuove Pro 2 vengano fornito con Apple Lossless Audio Codec (ALAC) e se ciò dovesse essere vero, ci troveremo di fronte ai primi auricolari TWS del gigante tecnologico con sede a Cupertino a supportare l'audio senza perdita di dati.

Per chi non lo sapesse, Lossless conserva sostanzialmente tutti i dati nel file audio originale, il che si traduce in un suono di qualità superiore. Tutti gli AirPods dell'azienda lanciati finora utilizzano il Bluetooth, ma questo fa sì che si possa godere di canzoni/brani/podcast solo in Advanced Audio Codec (AAC).

Anche il vicepresidente dell'acustica di Apple Gary Geaves ha discusso in dettaglio questo problema di larghezza di banda in una recente intervista.

Inoltre, la custodia di ricarica delle AirPods Pro 2 potrebbe supportare l'emissione di suoni. Questo permetterà agli utenti di ritrovare la custodia di ricarica se dovesse venir separata dagli auricolari per un lungo lasso di tempo.

Attualmente, gli stessi AirPods emettono già un suono quando si tenta di individuarli tramite l'app “Find My” (Trova il mio). Inoltre, Kuo aggiunge che il nuovo modello potrebbero subire una riprogettazione. L'azienda potrebbe volersi concentrare maggiormente sul fitness; ecco perchè le gemme potrebbero avere un form factor più arrotondato.