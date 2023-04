Migliori VPN per Android: Classifica Aprile 2023

La vasta gamma di VPN Android può rendere difficile la scelta per coloro che non sono particolarmente esperti. La rete virtuale privata, infatti, deve soddisfare una serie di caratteristiche ben precise. Grazie alla nostra selezione potrete ricavare informazioni molto utili e scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze. Dopo aver testato decine e decine di app VPN Android nel corso degli anni, abbiamo deciso di condividere le nostre impressioni.

Le migliori VPN per Android 2023

Prodotto Server Dispositivi massimi supportati Funziona con Versione di prova gratuita Server: 5600+ in 60 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi massimi supportati: illimitati Funziona con: Windows , Mac , Android , Chrome OS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi massimi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows , Linux , Mac , Android , iOS , Smart TV Versione di prova gratuita: Sì Provala subito Recensione

1. NordVPN

NordVPN è un servizio molto affidabile e garantisce un’ottima velocità di connessione. Questo provider può infatti contare su oltre 5000 server collocati in 55 Paesi. Non a caso NordVPN è ideale per lo streaming di contenuti multimediali e offre accesso a cataloghi provenienti da tutto il mondo. Se si vuole guardare una serie TV esclusiva su Netflix USA, ad esempio, basta connettersi a un server americano e iniziare lo streaming.

Questa rete virtuale privata è consigliata anche per chi utilizza frequentemente le reti P2P. Oltre a una velocità di download elevata, NordVPN utilizza la crittografia AES 256-bit senza registrare il log di navigazione. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 4,18€ al mese per il piano annuale, con possibilità di rimborso entro i primi 30 giorni di utilizzo. L’app di NordVPN può essere scaricata dal Play Store o dal sito ufficiale.

Pro Contro Pro Funzioni di sicurezza di alto livello

Infrastruttura server notevole

Diverse opzioni di abbonamento Contro Interfaccia dell’app migliorabile

2. SurfShark

Tra le migliori VPN Android troviamo anche SurfShark. Gli abbonamenti partono da soli 2,05€ al mese per il piano biennale, con un costo totale inferiore a 50€. Oltre al prezzo accessibile SurfShark offre una vasta selezione di server, con circa 1200 unità collocate in più di 50 Paesi.

Questo provider, inoltre, è perfetto per coloro che utilizzano il protocollo P2P per scaricare file e contenuti multimediali. La sicurezza è una priorità, con tutte le connessioni crittografate con lo standard AES 256-bit e i dati di navigazione non registrati. Da menzionare anche la funzione “Blocco di rete", particolarmente utile per prevenire la perdita di dati durante il download in caso di disconnessione dal server.

Inoltre, Surfshark è una buona scelta per lo streaming, poiché può aggirare il geoblocking e consentire l’accesso a programmi televisivi in altri Paesi.

Pro Contro Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Usabilità davvero semplice

Dispositivi illimitati Contro App da migliorare

3. AtlasVPN

Anche se meno conosciuta rispetto ad altri provider, Atlas VPN offre molte funzionalità interessanti. Si tratta di un servizio compatibile con qualsiasi dispositivo, dotato di oltre 750 server in 38 Paesi. Il provider supporta protocolli di connessione veloci e dispone di un efficace sistema di kill switch. Inoltre, è presente uno scanner per bloccare i contenuti dannosi, un sistema MultiHop per la connessione a più server e una politica di no log affidabile.

Atlas VPN è anche molto conveniente. Il suo piano triennale, infatti, parte da soli 1,62€ al mese e include 3 mesi extra (costo totale di 63,04€). Il servizio mette a disposizione un’app gratuita con 3 server utilizzabili su qualsiasi dispositivo. Presente anche una garanzia di rimborso al 100%, riscattabile entro 30 giorni dall’abbonamento.

Pro Contro Pro Sblocca tutti i servizi di streaming principali

Connessioni simultanee illimitate

App gratuita con 3 server Contro Network di server non molto esteso

Supporto clienti migliorabile

4. CyberGhost VPN

Passiamo ora a Cyberghost VPN, ottima per mantenere l’anonimato durante la navigazione. Oltre ad adottare una rigorosa politica di no-log, il servizio utilizza la crittografia AES 256-bit, che garantisce la massima sicurezza contro il furto dei dati. La velocità di navigazione è leggermente inferiore rispetto a NordVPN o Surfshark, ma comunque molto buona.

Il servizio dispone di server dedicati allo streaming in più di 90 Paesi, che consentono l’accesso a servizi come Netflix o Disney+. Il piano triennale di CyberGhost è molto conveniente, con un costo totale di soli 78€, ovvero 2€ al mese. Inoltre, l’app di CyberGhost per Android è ben progettata e molto funzionale.

Pro Contro Pro Tantissime funzioni

Velocità eccellenti

Sblocca tutte le principali piattaforme di streaming Contro Troppe impostazioni da configurare

Non c’è l’audit di sicurezza

5. ExpressVPN

ExpressVPN rappresenta un’altra alternativa di buona qualità. Uno dei suoi punti di forza è la sicurezza durante la navigazione: utilizza la crittografia AES 256-bit e la tecnologia TrustedServer, che garantiscono la massima privacy agli utenti. Questo provider mette a disposizione 3000 server in più di 90 Paesi senza limiti di banda e con supporto per i torrent.

Inoltre, è possibile connettere fino a 5 dispositivi contemporaneamente. Il piano più conveniente di ExpressVPN prevede 15 mesi di utilizzo a soli 5,64€ al mese, con la garanzia “Soddisfatti o rimborsati" della durata di 30 giorni. L’app di ExpressVPN è disponibile sia sul sito ufficiale che sul Play Store.

Pro Contro Pro Server veloci in più di 90 Paesi

Assistenza affidabile in ogni momento

Facilità di utilizzo Contro Prezzi sopra la media

6. PrivateVPN

PrivateVPN è specializzata per utenti che viaggiano spesso e hanno bisogno di rimanere sempre aggiornati. Questo provider, infatti, permette di accedere a YouTube o Facebook anche quando si è in Paesi come la Cina. Va detto che la struttura del servizio è meno ampia rispetto ad altri, con circa 150 server in 60 Paesi.

Il servizio facilita il download tramite piattaforme torrent stabili e veloci. Inoltre, la crittografia a 2048-bit offre massima sicurezza per i dati personali.

L’abbonamento parte da soli 2€ al mese per il piano biennale, con un notevole risparmio rispetto ad altre opzioni. Presente la garanzia “Soddisfatti o rimborsati" della durata di 30 giorni.

Pro Contro Pro Tanti server a disposizione

App tra le migliori sul mercato

Rapporto qualità-prezzo davvero buono Contro Audit di sicurezza assente

7. PureVPN

PureVPN è uno dei servizi meno noti, ma è assolutamente efficace. Questo provider permette di proteggere fino a 10 dispositivi e di accedere al server più veloce tra quelli disponibili. Tra i suoi punti di forza troviamo il supporto alla crittografia avanzata, la presenza dello split tunnel e la politica certificata no log.

L’abbonamento a PureVPN può essere acquistato a soli 1,93€ al mese, ma l’offerta è valida solo per l’opzione biennale (costo complessivo di 46,32€). Non è presente la prova gratuita, ma si può comunque usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Pro Contro Pro Split tunneling per le app

Protezione avanzata su reti WiFi pubbliche

Presente il Kill Switch Contro Lentezza di alcuni server nelle ore di punta

Sblocco dei siti di streaming non sempre perfetto

Le migliori VPN per Android gratuite

Come abbiamo visto tutte le VPN offrono un periodo di prova gratuito che consente di testare il servizio prima dell’acquisto. Tuttavia, se si è alla ricerca di una VPN totalmente gratuita vanno considerate altre soluzioni. È importante sapere, però, che queste VPN offrono servizi limitati e prettamente diversi da quelli a pagamento.

Se si desidera scaricare file di grandi dimensioni o godere dello streaming vi consigliamo perciò di optare per uno dei provider analizzati in precedenza. Le VPN gratuite sono affidabili, ma offrono solo una versione “light" e poco soddisfacente. Ecco ad ogni modo una selezione di quelle che consideriamo le migliori VPN per Android gratis.

1. ProtonVPN

ProtonVPN offre anche una versione gratuita della sua rete virtuale privata. Il punto di forza di questo provider è l’assenza di limiti di dati, caratteristica molto rara per un servizio non a pagamento. Naturalmente, ci sono alcuni limiti da considerare.

La versione gratuita di ProtonVPN può essere utilizzata su un unico dispositivo, consente di scegliere solo fra tre diverse aree geografiche e la velocità è piuttosto ridotta. Inoltre, non è supportato il P2P e le velocità possono diminuire quando ci sono molti utenti connessi.

2. TunnelBear

TunnelBear è offre piani a pagamento ma anche una versione gratuita. Il principale limite di tale versione è rappresentato dalla soglia di dati, che ammonta a soli 500 MB al mese. Questa caratteristica la rende poco funzionale per lo streaming o per il download di torrent.

Recentemente TunnelBear ha rivisto la propria politica sulla privacy, che recentemente aveva lasciato a desiderare. Inoltre, sono state eliminate le informazioni riguardanti il numero di connessioni ai propri server.

3. Windscribe

Windscribe è una delle migliori VPN gratuite grazie al suo generoso limite di dati e all’attenzione per la privacy degli utenti. È possibile scegliere tra server situati in dieci Paesi diversi, con un tetto mensile di 10 GB di traffico. Windscribe non conserva i dati di login e gli indirizzi IP ma memorizza solo il nome utente, il server scelto e la quantità di dati utilizzati. Queste informazioni vengono cancellate entro tre minuti dalla fine di ogni sessione.

Per creare un account basta inserire il nome utente e la password, mentre l’indirizzo email è opzionale. Questo provider, inoltre, vanta un firewall integrato e un ad-blocker per garantire una navigazione ancora più sicura.

Perché usare una VPN su Android

La maggior parte degli utenti sceglie di utilizzare una VPN per aumentare la privacy e proteggere i propri dati personali. Questo può essere utile sia quando si utilizza una rete privata che quando si opta per una rete pubblica. Nel primo caso, i provider registrano molte informazioni sulle preferenze di navigazione degli utenti, creando un registro dettagliato dei siti visitati. Quando invece si utilizza una rete pubblica, si rischia di essere presi di mira da malintenzionati che cercano di accedere ai nostri dati sensibili.

Altre persone, invece, sottoscrivono un abbonamento per accedere a cataloghi multimediali disponibili solo in altre aree geografiche. Questo consente di aggirare il geoblocking e di fruire di un numero illimitato di contenuti su Netflix, Amazon Prime TV o Disney+.

Come scegliere la miglior VPN su Android

Per scegliere una VPN il primo fattore da considerare è il livello di sicurezza offerto dal servizio. Tutti i provider della nostra lista garantiscono un alto livello di sicurezza grazie all’utilizzo della crittografia AES.

Se si effettuano molti download è essenziale assicurarsi che il servizio scelto garantisca una buona velocità di scaricamento dei dati. Infine, per gli appassionati dello streaming, è importante scegliere una VPN in grado di sbloccare contenuti assenti nella propria area geografica.

Guida alla configurazione di una VPN su Android

La maggior parte dei provider VPN offre un’applicazione Android per il proprio servizio e l’integrazione all’interno del sistema operativo è diventata molto più semplice rispetto al passato. Dopo aver scaricato l’app desiderata basterà accettare il consenso ai permessi cliccando sul pulsante “OK".

Conclusioni

Orientarsi tra i moltissimi servizi VPN presenti sul mercato non è affatto semplice. Siamo sicuri, però, che osservando i modelli presenti nella nostra lista e analizzandone le principali caratteristiche sarete in grado di trovare il provider più adatto alle vostre esigenze personali.

Domande frequenti sulle migliori VPN per Android A cosa serve la VPN su Android? Le VPN rappresentano un’ottima arma di difesa insieme agli antivirus. Questi servizi, inoltre, sono diventati molto popolari grazie alla possibilità di aggirare i blocchi territoriali. La connessione a un server in un’altra parte del mondo consente di accedere a una vasta gamma di contenuti in streaming durante le vacanze o un viaggio di lavoro. Come si attiva la VPN su Android? Per attivare una VPN su Android basterà scegliere l’app che preferite, tenendo presente che molte offrono prove gratuite. Una volta iscritti al servizio, il download e l’installazione saranno un gioco da ragazzi. Come alternativa, è possibile cercare l’applicazione scelta direttamente da Play Store. Qual è la migliore VPN gratis per Android? Windscribe rappresenta una delle migliori VPN gratuite per Android. Quest’ultima può contare su un generoso limite di dati e offre la possibilità di scegliere tra server situati in dieci Paesi diversi. Tale provider, inoltre, vanta un firewall integrato e un ad-blocker per garantire una navigazione ancora più sicura. Qual è la migliore VPN per Android? Il nostro consiglio è di optare per NordVPN. Quest’ultima offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale e un servizio di alto livello dal punto di vista delle funzionalità e della velocità di navigazione. Dispone di oltre 5400 server situati in più di 59 Paesi, con velocità di download sempre superiori alla media.

