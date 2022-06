ZTE Axon 40 Ultra, finalmente anche in Italia a un prezzo eccezionale

ZTE Axon 40 Ultra sta per arrivare in Italia. Esattamente un mese fa ZTE annunciava sul mercato asiatico l’incredibile smartphone premium ZTE Axon 40 Ultra, uno device non solo dotato di una fotocamera frontale sotto il display, ma anche di una scheda tecnica incredibile e un modulo fotografico principale in grado di assicurare scatti di elevata qualità in ogni situazione (almeno sulla carta).

Ebbene, quest’oggi apprendiamo che il nuovo top di gamma di ZTE è finalmente pronto a fare il salto anche in Italia a un prezzo di partenza davvero niente male, soprattutto se si prendono in considerazione il design di alto livello, la scheda tecnica di ultima generazione e non solo.

ZTE Axon 40 Ultra sbarca finalmente in Italia a un prezzo davvero niente male

Uno dei punti di forza di ZTE Axon 40 Ultra è l’incredibile pannello AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato e fotocamera frontale UDC (Under Display Camera) da 16 MP. Sotto la scocca è ovviamente presente il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM – la versione con 16 GB sembra essere un’esclusiva del mercato asiatico – e 128/256 GB di spazio interno, mentre posteriormente il modulo triplo è costituito da sensori da 64 MP di altissimo livello.

Molto buona la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo così come la presenza di Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12. In attesa del suo arrivo nel nostro Paese, Samsung Galaxy S22 Ultra, l’unico vero competitor Android del device di ZTE, è in forte sconto su Amazon.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ da 2480 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fino a 1500 nit di luminosità, copertura del 100% della colore DCI-P3, sensore di impronte integrato e fotocamera frontale integrata UDC (Under Display Camera) da 16 MP;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 256/512 GB/1 TB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX787 da 64MP con apertura f/1.6 e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX787 da 64 MP e un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 5.7x, sensore TOF e flash LED;

Dimensioni: 163.28 × 73.56 × 8.41 mm;

Peso: 204 grammi;

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W;

Android 12 con la personalizzazione MyOS 12.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone premium di ZTE arriva nel nostro Paese al prezzo di 829€ per la versione 8+128 GB e a 949€ nella variante 12+256 GB. Sarà possibile acquistarlo direttamente sullo store ufficiale della compagnia a partire dal prossimo 21 giugno.

