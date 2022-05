ZTE Axon 40 Ultra è il top di gamma che Samsung non ha osato fare

A seguito di numerose indiscrezioni e leak sulla serie ZTE Axon 40, in queste ore il colosso cinese ha presentato il nuovo smartphone Android top di gamma ZTE Axon 40 Ultra. Per molti ricorda molto da vicino Samsung Galaxy S22 Ultra, soprattutto se visto frontalmente, ma ZTE ha deciso di spingersi oltre battendo il colosso sudcoreano introducendo una fotocamera frontale sotto il display.

Non solo il nuovo device di ZTE ha dalla sua un design curato in ogni dettaglio e dal forte sapore premium, ma può anche contare su un hardware che non ha nulla invidiare ai nuovi top di gamma presentati in questi mesi – a tal proposito, Samsung Galaxy S22 Ultra è in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante.

ZTE Axon 40 Ultra: caratteristiche e design

ZTE Axon 40 Ultra può contare su un generoso display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e copertura del 100% della gamma colore DCI-P3; il vero asso nella manica del nuovo device è la presenza di una fotocamera UDC (Under Display Camera) che conferisce al pannello un look & feel di altissimo livello. L’azienda, conscia dei problemi circa la qualità degli scatti e dei video girati con la fotocamera integrata nel display, ha introdotto la tecnologia Selfie Algorithm 3.0 che si occupa di ridurre la produzione di rumore digitale e di calibrare correttamente la gestione della luce per garantire scatti di qualità.

Sotto la scocca non poteva mancare il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con di fianco 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 1 TB di spazio interno di tipo UFS 3.1, mentre per quanto riguarda l’autonomia può contare su una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W. Non è da meno la fotocamera tripla posteriore costituita da un sensore principale Sony IMX787 da 64MP con apertura f/1.6, un sensore ultra grandangolare Sony IMX787 da 64 MP e un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 5.7x.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ da 2480 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fino a 1500 nit di luminosità, copertura del 100% della colore DCI-P3, sensore di impronte integrato e fotocamera frontale integrata UDC (Under Display Camera) da 16 MP;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 256/512 GB/1 TB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX787 da 64MP con apertura f/1.6 e OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX787 da 64 MP e un sensore periscopico OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico 5.7x, sensore TOF e flash LED;

Dimensioni: 163.28 × 73.56 × 8.41 mm;

Peso: 204 grammi;

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 + 5 + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS e NFC;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W;

Android 12 con la personalizzazione MyOS 12.

Prezzo e disponibilità

In attesa di scoprire ulteriori informazioni circa i prezzi della versione internazionale attesa per il mese di giugno, il nuovo device di ZTE sarà disponibile in Cina da questo venerdì ai seguenti prezzi: