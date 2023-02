Xiaomi Smart Band 6, lo smartwatch della salute: prezzo WOW su Amazon

Se cerchi uno smartwatch comodo al polso e poco ingombrante, puoi affidarti al marchio Xiaomi, ormai uno dei più affidabili sul mercato, che unisce la qualità ad un costo più accessibile. Il design classico dei suoi prodotti qui incontra l’innovazione: acquista il nuovo Xiaomi Smart Band 6 a €31,90 su Amazon.

Xiaomi Smart Band 6: un orologio che tiene alla tua salute

Xiaomi Smart Band 6 ha un design minimal, elegante, adatto a tutti i sessi e le età. Possiede un cinturino antibatterico che ti consente di proteggere la tua pelle dai germi. Il materiale è resistente all’acqua fino ad una profondità di 50 m. Il suo nuovo display a schermo intero AMOLED, da 1.56″, ha una risoluzione di 326 PPI, per vedere immagini e contenuti testuali ancora più nitidamente rispetto al modello precedente. Puoi modificare lo sfondo come più ti piace, in ogni momento che vuoi.

Oltre a poter controllare messaggi, e-mail e notifiche, collegandolo con il tuo smartphone, Xiaomi Smart Band 6 possiede tre funzionalità principali. La prima è il Tracciamento Sport: puoi accedere a 6 modalità di fitness, che lo smartwatch rileva automaticamente, e puoi acceder a ben 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate. Sono inclusi esercizi di Pilates e Zumba. La seconda è il Monitoraggio della salute: il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Infine hai a tua disposizione il Monitoraggio del sonno: questo smartwatch è in grado di registrare la tua fase REM, così come i riposi pomeridiani, insieme alla qualità della respirazione durante il sonno.

Scegli Xiaomi Smart Band 6 al prezzo di €31,90 e monitora ogni tua attività con un semplice gesto del polso. Approfitta dello sconto con abbonamento Prime. Se ami questo design e hai voglia di osare, dai anche un’occhiata allo Smartwatch Garmin Pay in offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.