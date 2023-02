Smartwatch Garmin Pay: paga in un secondo, prezzo BOMBA su Amazon

Se cerchi uno smartwatch adatto a te, Amazon ti offre una scelta molto ampia in base alle tue esigenze, ma ce n’è uno che non ti costringerà a prendere una decisione. Soprattutto, ce n’è uno che non ti lascerà nemmeno tirare fuori il portafoglio negozi. L’unica scelta che devi compiere ora è quella di avere tante comodità in un solo dispositivo, compresa quella di pagare in un secondo solo. Acquista questo Smartwatch Garmin Pay al costo di €147,99 e approfitta della grande offerta di Amazon.

Smartwatch Garmin Pay: basta un movimento di polso

Il Garmin Venu Sq non è uno smartwatch come tutti gli altri. Non si limita ad una o due funzionalità, ma le adotta tutte. La prima, perfetta se sei una persona sportiva, è detta Body Battery: misura i livelli di energia del tuo corpo. Saprai esattamente quando è ora per allenarsi o riposarsi. Lo smartwatch organizza gli allenamenti in base alle tue necessita: yoga, cardio, pilates e tanto altro. Puoi monitorare la tua frequenza cardiaca continuamente, grazie ai suoi sensori ad alta sensibilità che agiscono sul tuo polso, con i dovuti accorgimenti suggeriti per mantenere i tuoi battiti costanti e lineari. Un altra funzionalità utile è quella del Sensore Pulse Ox, che misura il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, anche quando dormi.

Lo smartwatch Garmin funge anche associato al tuo smartphone Android. Una volta collegato, potrai leggere messaggi e controllare e-mail con un semplice tocco sul quadrante. Ma la funzione più particolare, quella che ti garantisce l’assoluta comodità, è il Garmin Pay. Grazie ai circuiti bancari abilitati, con questo orologio potrai effettuare pagamenti contactless ovunque e in totale sicurezza, con il solo movimento del polso.

Disponibile in colorazione grigia, lo smartwatch è realizzato in alluminio anodizzato, un materiale resistente agli urti. Il cinturino QuickRelease è in silicone con ansa da 20mm. Il display LCD touch da 1,3″ ha le dimensioni perfette per controllare le tue notifiche e i dati del tuo corpo senza rinunciare ad un design minimal e poco invasivo. Approfitta subito dell’offerta di Amazon e acquista il tuo Smartwatch Garmin Pay al costo di €147,99.

