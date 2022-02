Xiaomi Pad 5 riceve un aggiornamento dal retrogusto amaro

Xiaomi Pad 5 sta iniziando a ricevere il tanto atteso aggiornamento alla MIUI 13 global con il firmware 13.0.1.0.RKXMIXM. Fin qui tutto bene anche se, come sottolineano i colleghi di XiaomiUI, il firmware in questione non è basato sul nuovo Android 12 ma invece ruota attorno al vecchio (seppur buono) Android 11.

Xiaomi Pad 5 riceve la MIUI 13, ma non c'è da festeggiare

Infatti, scavando a fondo nel changelog relativo all'aggiornamento attualmente in fase di rilascio, scopriamo che il nuovo firmware introduce alcune ottimizzazioni generiche del sistema che fanno capo ad Android 11 invece che ad Android 12. Ecco lo striminzito changelog ufficiale che accompagna l'arrivo dell'update:

Ottimizzazione delle performance di sistema

Miglioramento della sicurezza e della stabilità del sistema

L'aggiornamento, per chi fosse munito del tablet di Xiaomi, è in distribuzione nel canale glogal e sarà disponibile al download tramite il pannello Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI, oppure tramite notifica OTA non appena sarà possibile installarlo. Non abbiamo informazioni per quanto riguarda l'eventuale arrivo della MIUI 13 basata su Android 12.

Le novità della MIUI 13 su Android 12

Come abbiamo visto il giorno di annuncio della MIUI 13 Pad, la nuova personalizzazione Android introduce un gran numero di novità che potrebbero migliore di molto l'esperienza di utilizzo del tablet. Si spera che Xiaomi faccia presto a rilasciare l'update per quest'ottimo tablet di fascia media.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi Pad 5 : tutti i prezzi

20,99€ è la miglior offerta in assoluto oggi perseguibile per Xiaomi Pad 5: l'acquisto può essere effettuato presso Amazon.

Vedi tutti i prezzi disponibili consultando questa semplice tabella