MIUI 13 Pad: ecco come sarà la UI ottimizzata per i tablet

Xiaomi ha svelato in anticipo qualche informazione sulla MIUI 13 Pad, la versione dell'OS ottimizzata per i tablet. Fra poche ore Xiaomi presenterà la MIUI 13, la nuova versione della personalizzazione Android basata sull'ultima versione dell'OS svelata da Google durante il lancio di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Rispetto al passato in cui le vecchie personalizzazioni erano identiche sia su smartphone che su tablet, il colosso cinese ha pensato bene di adoperare una strategia già da tempo messa in piedi da Apple – con iPadOS – e anche da Google con Android 12L.

La MIUI 13 Pad al centro di alcuni teaser su Weibo

L'azienda ha pensato bene di stuzzicare l'interesse dei suoi utenti pubblicando alcuni teaser su Weibo: viene evidenziata la possibilità di utilizzare più applicazioni in multitasking e anche di ridimensionare le finestre delle app in varie dimensioni. Al momento, secondo le informazioni pubblicate dal colosso cinese, sono circa 3000 le app ottimizzate per la MIUI 13 Pad; è lecito aspettarsi che nel corso del tempo il loro numero sarà ancora più elevato.

Per scoprire le novità complete della nuova personalizzazione Android per i tablet è necessario attendere ancora qualche ora: nel mentre abbiamo però la conferma che, al suo rilascio, la MIUI 13 saprà garantire il massimo dell'esperienza utente anche su tablet e non solo su smartphone.