Xiaomi Mix Fold 2 avrà la pencil come lo Z Fold 3

Dopo molte speculazioni e false perdite, Xiaomi è ufficialmente entrata nel segmento dei pieghevoli con il suo Mi Mix Fold all'inizio di quest'anno. Il primo pieghevole dell'azienda è arrivato con un design simile al Samsung Galaxy Z Fold2 con un pannello pieghevole da 8,01 pollici, cerniera interna e risoluzione QHD+. Il dispositivo portava specifiche di fascia alta come il SoC Qualcomm Snapdragon 888 e una fotocamera da 108 MP. Sono trascorsi diversi mesi e l'OEM cinese ha ufficialmente iniziato la sua stagione 2022 con il lancio della serie 12 poche ore fa. Ora, l'azienda potrebbe spostare i suoi sforzi sulla realizzazione del 12 Ultra e del Mix Fold 2.

Xiaomi Mix Fold 2: cosa sappiamo al momento?

Le prime indiscrezioni su questo pieghevole in arrivo stanno iniziando a emergere e si dice che sfoggerà un display Samsung con UTG. Nel frattempo, uno pieghevole del marchio è passato attraverso l'USPTO (l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti) con uno stilo S Pen. Potrebbe essere il design del prossimo Mi Mix Fold 2?

Xiaomi potrebbe essere al lavoro su un nuovo foldable a libro, che potrebbe essere il Mi Mix Fold 2 o forse un dispositivo futuro. Il brevetto è stato depositato presso lo United States Patent Trademark Office (USPTO). Il deposito del brevetto include anche delle immagini del device.

Il meccanismo di piegatura sembra essere simile a quello della serie Galaxy Z Fold della rivale Samsung. Ci dovrebbe essere una cerniera che separa le due unità. Gli schizzi non rivelano le specifiche o le dimensioni dello schermo. Tuttavia, rivelano la presenza di uno stilo intelligente che sarà fissata magneticamente al lato dello smartphone pieghevole. I pulsanti del volume e di accensione si troveranno sul frame destro del telaio. Il bordo sinistro invece, fungerà da sede per il fissaggio magnetico della penna.

Sfortunatamente, le specifiche o il soprannome di questo dispositivo rimangono un mistero. Potrebbe chiamarsi Mix Mix Fold 2 o potrebbe avere un altro moniker.

Il fatto è che l'azienda stia conservando la sua proprietà intellettuale per tenerla al sicuro dai suoi rivali. Ad ogni modo, l'inclusione di uno stilo su un futuro Mi Mix Fold sembra essere molto plausibile. Samsung ha aggiunto il supporto per questo con il Galaxy Z Fold3 che utilizza l'ultima soluzione in vetro ultrasottile. Anche il prossimo Mi Mix Fold utilizzerà questa soluzione in grado di conferire al pannello una resistenza sufficiente per resistere all'uso di uno penna capacitiva.

Per ora possiamo solo ipotizzare; vi terremo aggiornati.