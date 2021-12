Xiaomi Mix Fold 2 riprenderà il design dello Z Fold2?

Xiaomi Mix Fold 2 presenterà il display UTG da 8,1 pollici di Samsung con un'elevata frequenza di aggiornamento; in poche parole, la sua unità interna sarà simile a quella inserita nel rivale Z Fold 2 dell'OEM sudcoreano.

Cosa sappiamo dello Xiaomi Mix Fold 2?

A marzo scorso, la compagnia asiatica ha presentato ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole sul mercato facente parte della linea Mix, soprannominato Mi Mix Fold. Ora, l'azienda sta lavorando al suo erede, che probabilmente si chiamerà Xiaomi MIX Fold 2.

Secondo l'ultimo rapporto, il prossimo pieghevole del gigante della tecnologia asiatico è apparso nel database IMEI e il dispositivo ha anche superato il processo di certificazione, rivelando che il suo numero di modello: 22061218C.

È stato anche rivelato che il Mix Fold 2 potrebbe essere lanciato ufficialmente nel mercato cinese a giugno o luglio del prossimo anno. Il telefono, che si dice abbia il nome in codice “zizhan“, verrà fornito con specifiche aggiornate.

L'ultimo rapporto afferma inoltre che la società utilizzerà uno schermo flessibile UTG AMOLED da 8,1 pollici di Samsung Display. Lo schermo UTG è un pannello finemente lavorato al livello di 30 micron ed è realizzato attraverso un processo che migliora la flessibilità e la durata.

Inoltre, si dice anche che il telefono avrà cerniere ridisegnate e aggiornate. Per quanto riguarda gli altri miglioramenti nel terminale in arrivo, dovremo aspettare ancora un paio di mesi prima di iniziare a ricevere le prime vere indiscrezioni a riguardo.

Per chi non lo sapesse, la società aveva utilizzato il Polyimide Film (PI) per lo schermo flessibile nello smartphone Mix Fold del 2021 e questo era fornito da Huaxing Optoelectronics (TCL CSOT). La stessa tecnologia è stata utilizzata anche da Huawei per il Mate X2. Ora invece, le cose cambieranno con l'arrivo della nuova generazione di pieghevoli.