Xiaomi Mi TV Box sembra un decoder ma fa RINASCERE il televisore: -25%

Mettiamo il caso che tu abbia un vecchio televisore senza applicazioni o, peggio ancora, un televisore di ultima generazione con un sistema operativo che non è il massimo. Sei destinato a non goderti lo streaming e a rinunciare alle tue app preferite? Non penso proprio. C’è un prodotto, Xiaomi Mi TV Box, che risolve tutti i tuoi problemi in una mossa. Interessato a sapere come funziona?

Questo gioiellino è comodo, utile e soprattutto semplice da usare. Fa rinascere il tuo televisore ed ora è anche in sconto su Amazon. Portalo a casa con il 25% di sconto e pagalo appena 51,99€ per un’occasione unica.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Mi TV Box: la soluzione a tutti i tuoi problemi

La seconda generazione di Xiaomi Mi TV Box supera le aspettative. Si presenta come questo piccolo quadrato che ricorda molto i decoder della PayTV e funziona quasi alla stessa maniera. Lo colleghi, lo configuri ed è pronto per essere utilizzato.

Invece di aprire la tua visione a diversi canali TV, hai un mondo di applicazioni dalla tua parte. Il sistema Google TV rende l’utilizzo così facile e immediato che è impossibile sentirsi in difficoltà. Trovi app come Netflix, Prime Video e Disney+ ma anche altre che potrebbero interessarti. Nel caso non siano già presenti, scaricarle dall’app store ed il gioco è fatto.

Per rendere l’utilizzo ancora più semplice, conta che hai un telecomando con accesso rapido, pulsanti per varie azioni e il microfono integrato. Richiamando l’assistente di Google puoi avere ogni desiderio a suon di comando vocale.

Per alcune informazioni pratiche ti faccio sapere che la TV Box supporta risoluzione fino al 4K Ultra HD, è dotato di Bluetooth e include Dolby Vision e HDR10+.

Cosa aspetti? Collegati su Amazon per acquistare la tua Xiaomi Mi TV Box a soli 51,99€ con sconto del 25%.

