Recensione realme 12+ 5G: un nuovo eroe nella fotografia mobile per la fascia media

Il realme 12+ 5G si fa strada nel ricco panorama degli smartphone di fascia media, non solo distinguendosi per le sue prestazioni elevate, ma emergendo come compagno indispensabile per chi ama uno smartphone veloce nel punta e scatta e soprattutto elegante da tenere in mano. Scopriamo insieme i cinque tratti distintivi che lo elevano su un palcoscenico affollato di rivali tecnologici.

Potenza fotografica senza compromessi per un medio gamma

Il realme 12+ 5G si distingue per il suo modulo fotografico avanzato, in particolare per la Camera Primaria da 50MP con OIS SONY LYT-600, che garantisce scatti nitidi anche in movimento. È la prima volta che una fotocamera con queste specifiche tecniche è disponibile in questo segmento di mercato, offrendo una qualità delle immagini senza compromessi. La combinazione di uno zoom in-sensore 2X e una risoluzione eccezionale permette agli utenti di catturare dettagli minuziosi senza perdita di qualità, simulando l’esperienza di uno zoom ottico.

Il sistema di ritratti rapidi innovativo supporta la cattura di immagini in rapidissima successione, fino a 208 foto al minuto, rendendo questo dispositivo perfetto per situazioni dinamiche o per la fotografia di strada. Con l’autofocus che riconosce intelligentemente i soggetti e si adatta rapidamente alle condizioni di movimento, gli utenti possono aspettarsi una percentuale di successo nelle foto molto più alta rispetto alla norma.

Design ultraleggero ispirato agli orologi di lusso

Realizzato in collaborazione con Ollivier Savéo, famoso designer di orologi di lusso, il realme 12+ 5G sfoggia un corpo estremamente leggero e sottile, con dettagli raffinati che ricordano gli elementi di un orologio di alta gamma. Il design utilizza pelle vegana sulla back cover per una maggiore resistenza e comfort, mantenendo al contempo un aspetto lussuoso e raffinato, disponibile nei colori Pioneer Green e Navigator Beige. Questo non è solo uno smartphone; è un accessorio di moda, veramente piacevole da tenere in mano e con un design veramente distintivo. Chapeau a realme che sul mercato è una delle poche aziende ad aver impresso tanto carattere ai propri smartphone, non solo ai top di gamma.

Display AMOLED Ultra-Fluido a 120Hz

Il display AMOLED da 6.67 pollici del realme 12+ 5G offre un’esperienza visiva eccezionale con una luminosità di picco di 2000 nit e una frequenza di aggiornamento ultra-fluida di 120Hz. Questo assicura non solo una visione confortevole in qualsiasi condizione di luce ma anche una reattività tattile superiore, ideale per giochi e navigazione. La tecnologia Rainwater Smart Touch e lo scanner di impronte digitali integrato elevano ulteriormente l’esperienza utente, garantendo sicurezza e facilità d’uso.

Carica SUPERVOOC da 67W con Batteria da 5000mAh

L’autonomia e la velocità di ricarica sono cruciali per gli utenti di smartphone moderni. Il realme 12+ 5G eccelle in entrambi i campi, offrendo fino a 29.28 ore di conversazione con una singola carica e la possibilità di ricaricare il 50% della batteria in soli 19 minuti grazie alla tecnologia di carica SUPERVOOC da 67W. Questo dispositivo è ideale per chi vive una vita frenetica e ha bisogno di una ricarica veloce e affidabile.

Esperienze di livello flagship

Con il processore MediaTek Dimensity 7050 5G, il realme 12+ 5G offre prestazioni ottime con basso consumo energetico. Supportato da fino a 12GB di RAM e 512GB di storage, gestisce senza problemi anche le app e i giochi più esigenti. Aggiungendo a questo un sistema di raffreddamento avanzato, altoparlanti stereo certificati Hi-Res e una vasta gamma di connettività, questo dispositivo garantisce un’esperienza utente di alto livello, completata da una resistenza all’acqua e alla polvere IP54.

Nelle prove fatte, ci ha convinto questo realme 12+ 5G , sia dal punto di vista del design che delle prestazioni. Unico piccolo neo è come si impugna lo smartphone: a causa dei suoi bordi squadrati e della larghezza dello smartphone abbiamo avuto qualche disagio nel tenerlo in mano a lungo, forse dei bordi stondati avrebbero garantito una presa più confortevole.

realme 12+ 5G si configura come un dispositivo estremamente competitivo nel suo segmento, offrendo caratteristiche da top di gamma a un prezzo accessibile. La combinazione di tecnologia avanzata, design innovativo e funzionalità user-friendly lo rende una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo capace non solo di seguire ma di anticipare le tendenze.

Caratteristica Dettagli Camera 50MP SONY LYT-600 OIS Primary Camera Zoom 2X In-Sensor Zoom, qualità ottica Sistema Fotografico Snap Portrait System con 208 foto al minuto Processore MediaTek Dimensity 7050 5G Display 6.67″ AMOLED, 120Hz, 2000 nits di picco Design Collaborazione con Ollivier Savéo, Pelle Vegana Colori Disponibili Pioneer Green, Navigator Beige Memoria e RAM Fino a 512GB di memoria, 12GB RAM Batteria 5000mAh con ricarica SUPERVOOC 67W Sicurezza Scanner d’impronte digitali integrato nel display Audio Altoparlanti stereo certificati Hi-Res Resistenza IP54 per polvere e spruzzi d’acqua Sistema Operativo realme UI 5.0 basato su Android 14 Caratteristiche Aggiuntive Antenna NFC 360°, Cooling System avanzato

Prezzi