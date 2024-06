Smart TV da 55" e 4K a soli 439€?! LA BOMBA Amazon sta andando a ruba!

Il tuo salotto sta per vedere approdare un nuovo televisore. Il suo nome è METZ MQD7500Z ed è uno Smart TV da ben 55 pollici con risoluzione 4K. Prima di scoprire ulteriori dettagli, ti basterà sapere che lo pagherai appena 439,99€, ma dovrai fare presto a prenderlo dato che le scorte si stanno esaurendo.

Tutte le caratteristiche dello Smart TV

Questo televisore da 55 pollici

ti stupirà con la sua risoluzione 4K Ultra HD, che offre immagini quattro volte più dettagliate rispetto al Full HD. Il pannello è caratterizzato dalla tecnologia QLED, con i Quantum Dot che offrono una gamma di colori straordinariamente ampia e un contrasto elevatissimo, rendendo le scene meravigliose. Infine, la tecnologia HDR 10 aggiunge un tocco in più che migliora ulteriormente i colori.

Questo televisore non è solo bello da vedere, ma anche estremamente smart. Con Google TV, accedere ai tuoi contenuti preferiti è più facile che mai. Puoi guardare film e serie TV su piattaforme come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e molte altre app. E non avrai più bisogno di un decoder esterno per seguire i tuoi programmi TV preferiti.

Il tutto è reso semplicissimo dal controllo vocale, grazie al quale potrai usare la tua voce per cercare contenuti, avviare app e controllare il volume. Non manca neanche la funzione di visione differita on-demand che ti permette di non perdere mai un programma, salvandolo per guardarlo in un secondo momento.

Il suono è altrettanto impressionante grazie al Dolby Atmos, che offre un suono surround tridimensionale, avvolgendoti completamente per un’esperienza cinematografica davvero coinvolgente, con la tecnologia dts Studio Sound che equalizza al meglio tutto l’audio.

Trasforma il tuo salotto in un cinema con lo Smart TV METZ MQD7500Z a soli 439,99€ anziché 559,00€!