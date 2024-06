Le offerte di ePRICE sui migliori TV per guardare gli Europei

Se stai cercando un nuovo televisore per guardare i prossimi Europei di calcio, ti segnaliamo la promozione Speciale Europei in corso su ePRICE, il più famoso e-commerce italiano. L’iniziativa in corso propone tante offerte su televisori di tutte le marche, all’insegna del miglior rapporto qualità-prezzo.

Da LG a Hisense, da TCL a Philips, ma anche Samsung, Mi TV, Sharp e Panasonic: qui di seguito abbiamo preparato una piccola lista con le migliori offerte attualmente disponibili su ePRICE. La promo in corso scade tra 16 giorni, come saprai però gli Europei iniziano questa sera con la partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia.

Le migliori offerte della promozione Speciale Europei di ePRICE sui migliori Smart TV

Ecco l’elenco dei 5 migliori Smart TV in offerta su ePRICE nell’ambito della promozione Speciale Europei:

Alcuni televisori inseriti nella lista qui sopra hanno una disponibilità limitata. Questo significa che potrebbero terminare già quest’oggi o al più tardi questo fine settimana.

Per una panoramica completa dei televisori in offerta, invece, collegati alla pagina dedicata alla promo Speciale Europei di ePRICE.