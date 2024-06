Europei di calcio 2024: dove vedere tutte le partite in TV e streaming

Germania-Scozia di questa sera apre finalmente il programma degli attesissimi Campionati Europei di Calcio 2024. Dal 14 giugno al 14 luglio, le 24 nazionali qualificate ad EURO 2024 proveranno a strappare il trono conquistato dall’Italia agli scorsi europei itineranti, previsti nel 2020 ma giocati poi nel 2021 per lo scoppio della pandemia da Covid-19.

Le 51 partite della trasmissione saranno trasmesse in diretta televisiva su Sky e in diretta streaming su NOW con il pass Sport, di cui 20 di queste saranno in esclusiva totale. 31 partite, comprese quelle dell’Italia e tutte quelle che si giocheranno dai quarti di finale in poi verranno trasmesse anche in chiaro sui canali RAI e in streaming su RaiPlay.

Europei di Calcio 2024: le offerte per vedere tutte le partite in diretta TV e streaming

Partiamo da Sky. L’emittente televisiva propone il pacchetto che include Sky TV e Sky Sport a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro. Un’offerta molto interessante che oltre a tutte le partite degli europei ti permetterà di guardare altri importanti eventi, come i Giochi Olimpici di Parigi 2024 su Eurosport e soprattutto la prossima Serie A con 3 partite su 10 a giornata, questa volta con una scelta migliore rispetto al passato.

Se preferisci invece la comodità dello streaming, NOW è la scelta che fa per te. Il pass Sport, disponibile a partire da 14,99 euro al mese, ti permetterà di vedere tutte le partite di EURO 2024, ma in esclusiva anche le nuove Champions League, Europa League e Conference League, il grande tennis, la Formula 1, la MotoGP, 3 partite su 10 a giornata di Serie A, la Serie C e molto altro ancora.

Naturalmente, hai anche la possibilità di vedere le partite dell’europeo in chiaro. La RAI trasmetterà in diretta televisiva sui propri canali e in streaming su Rai Play ben 31 match su 51, incluse tutte le sfide dell’Italia e tutte le partite dai quarti di finale in poi.

EURO 2024 è finalmente qui: a te la scelta su dove goderti la manifestazione calcistica più attesa dell’anno.