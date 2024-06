Apple TV: ottieni 3 mesi gratis con questo trucco

La piattaforma streaming Apple TV+ offre un catalogo di film e serie tv di notevole qualità, a fronte di un prezzo di 9,99 euro al mese. Per i nuovi iscritti è possibile beneficiare di una prova gratuita di sette giorni, volendo però questo periodo di prova può essere esteso fino a tre mesi.

Per guardare Apple TV+ 3 mesi gratis occorre acquistare un nuovo dispositivo tra iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova al prezzo di 9,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima del rinnovo.

Come riscattare 3 mesi gratuiti di Apple TV+

La procedura per riscattare 3 mesi gratis di Apple TV+ è molto semplice. Per prima cosa accendi il tuo nuovo dispositivo Apple e completa l’accesso all’ID Apple con le tue credenziali. Dopodiché vai sull’App Store e seleziona l’applicazione Apple TV. Nella nuova schermata che compare, dopo pochi istanti dovresti ricevere l’avviso della prova gratuita di tre mesi. Qualora non dovesse comparire, verifica che il dispositivo in uso sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo, quindi riprova.

Se non è nei tuoi piani comprare un dispositivo Apple, puoi ugualmente beneficiare di un mese gratuito grazie all’abbonamento Apple One. Anche in questo caso, al termine del periodo di prova Apple TV+ si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima del rinnovo automatico.

Verifica a questa pagina la tua offerta per Apple TV+ e riscatta il periodo di prova gratuito. L’eventuale disdetta prima del rinnovo non comporta alcun costo da parte dell’utente, che dunque è libero di scegliere se proseguire o meno.