Un leak appena trapelato su Twitter ha rivelato che il nuovo Mi Mix 4 e il Mi 11 Pro di Xiaomi saranno due prodotti esclusivi per il mercato cinese; brutte notizie quindi per chi sperava di metterci le mani sopra a breve.

Ricordiamo che il Mi 10 Ultra dello scorso anno non è stato solo il device di fascia più alta del marchio cinese, ma è stato uno dei migliori camera-phone presenti in commercio. Purtroppo, il dispositivo è stato venduto esclusivamente in Cina e non è mai approdato nelle altre regioni. Una recente fuga di notizie ha rivelato che anche due dei telefoni che Xiaomi prevede di rilasciare fra pochissime ore, non saranno disponibili al di fuori del Paese d’origine.

Secondo l’account Twitter, Xiaomiui (@xiaomiui), il Mi 11 Pro non avrà un lancio globale in quanto sarà appannaggio della sola Cina. In una risposta citata al tweet originale, l’account dice che anche il foldable con nome in codice “cetus” sarà anche un’esclusiva per l’Asia. Tuttavia, entrambi i dispositivi saranno annunciati all’evento globale. Ciò ha poco senso, in effetti…

Also new Mi MIX device (cetus) only also only for China. But they will introduce on Global launch 🙂 https://t.co/cL5bh3hGJI — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) March 28, 2021

Ad ogni modo, non sono tutte brutte notizie. In una risposta a una domanda sotto il tweet originale, l’account ha rivelato che il Mi 11 Ultra sarà disponibile per i mercati globali. Tuttavia, è possibile che la disponibilità differisca a seconda dei mercati di riferimento.

Ultra will launch in Global and India. — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) March 28, 2021

Sappiamo che siete tristi in quanto speravate di vedere il Mi Mix 4 a breve, ma sappiate che l’OEM sudcoreano ha in programma di lanciare ben tre pieghevoli nel corso di quest’anno. Quindi c’è un’alta probabilità che almeno uno di questi sia disponibile a livello globale.

Il Mi 11 Ultra non è l’unico telefono che verrà lanciato domani che sarà disponibile al di fuori della Cina. Sappiamo che anche il Mi 11 Lite sarà commercializzato per i mercati globali e sarà annunciato nelle varianti con modem LTE e 5G. Poiché non vi è alcuna conferma sulle informazioni di cui abbiamo riportato sopra, vi consigliamo di prenderle con “un pizzico di sale“.

