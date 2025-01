Xiaomi 15 Ultra è un trionfo di eleganza in questa nuova foto dal vivo

Nonostante la serie Xiaomi 15 sia in circolazione già da tempo, il modello Ultra è ancora avvolto nel mistero, con un lancio previsto per il prossimo mese.

Grazie a una recente fuga di notizie, è trapelata una nuova immagine che offre uno sguardo ravvicinato sul design di Xiaomi 15 Ultra, confermandone la raffinatezza estetica.

Xiaomi 15 Ultra fa bella mostra di sé in questo nuovo scatto

L’utente @That_Kartikey ha condiviso su X (Twitter) una foto che mostrerebbe proprio lo smartphone Xiaomi 15 Ultra:

Nell’immagine spicca subito il retro in colorazione nera, che si distingue per la trama particolare e per il logo Xiaomi posizionato in basso a sinistra. La parte più evidente è senza dubbio l’enorme isola della fotocamera, che ospita ben quattro obiettivi, un flash LED e il logo Leica, marchio di qualità nel settore fotografico. La foto, peraltro, sembra confermare alcune delle ipotesi emerse con precedenti render, che mostravano anche una versione di Xiaomi 15 Ultra in colorazione bianca.

Concentrandoci sulle specifiche tecniche, i rumors delineano una configurazione fotografica decisamente potente: un obiettivo zoom periscopico da 200 megapixel, un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo 2x sempre da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare con la medesima risoluzione. Per quanto concerne il display, Xiaomi 15 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con uno schermo curvo LTPO da 6,7 pollici e con una frequenza d’aggiornamento di 120Hz: tale caratteristica promette un’esperienza di visione fluida e reattiva. Infine, la batteria dovrebbe essere aumentata, arrivando ad una capacità di 6.000 mAh.

Nonostante le indiscrezioni, alcune notizie cruciali riguardanti il prezzo di vendita restano ancora sconosciute. Tuttavia, con il lancio ormai imminente, è probabile che i dettagli mancanti verranno svelati a breve, completando il quadro tecnico di uno Xiaomi 15 Ultra che promette di lasciare il segno.