Xiaomi 15 Ultra: quando esce? Si fa largo l'ipotesi del Mobile World Congress

I piani di lancio dell’azienda cinese per il suo nuovo top di gamma, vale a dire Xiaomi 15 Ultra, sembrano piuttosto definiti, smentendo le voci iniziali che presupponevano l’arrivo già nel mese di gennaio.

La società pare intenzionata a mantenere la stessa tempistica seguita con il modello precedente, Xiaomi 14 Ultra, rilasciando il device a febbraio.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il debutto avverrà prima in Cina, per poi sbarcare sui mercati internazionali in concomitanza con il Mobile World Congress. Questo approccio confermerebbe l’idea di un rilascio quasi simultaneo, con pochi giorni di distanza tra le due presentazioni.

Xiaomi 15 Ultra: caratteristiche tecniche

A livello tecnico, Xiaomi 15 Ultra sembra molto promettente. Dalle certificazioni ottenute in patria, emerge la presenza della connettività satellitare Tiantong come standard su tutte le versioni, con l’aggiunta del supporto alla messaggistica Beidou per la variante più costosa. Sotto la scocca troveremo, come per gli altri modelli della serie 15, il potente chip Snapdragon 8 Elite, abbinato ad un display OLED con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, per un’esperienza visiva davvero fluida. L’autonomia sarà affidata ad una batteria di generose dimensioni: ben 6000 mAh, con ricarica rapida cablata da 90W e wireless da 50W.

Il comparto fotografico si preannuncia il fiore all’occhiello di Xiaomi 15 Ultra, con una configurazione quad-camera di altissimo livello: troveranno spazio un sensore principale da 50 megapixel, con apertura f/1.63 e CMOS LYT-900 da un pollice, affiancato da un teleobiettivo periscopico Samsung HP9 da ben 200 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel e per concludere una lente ultra-grandangolare sempre da 50 megapixel. Questa configurazione darà la possibilità di effettuare riprese macro a fuoco completo e uno zoom con intelligenza artificiale fino a 100x. Infine, per i più esigenti, è prevista la compatibilità con un’impugnatura esterna, pensata per migliorare la presa e rendere più agevole l’utilizzo della fotocamera.

Aspettiamo dunque l’uscita di Xiaomi 15 Ultra per avere tutte le conferme del caso, sperando che soprattutto le indiscrezioni sulla batteria siano veritiere.